Joven estrella vehículo contra estación de policía en Maryland

Estrella vehículo contra estación de policía. Un joven de 24 años fue arrestado y está acusado de intento de asesinato, además de otros delitos después de que condujo un vehículo hacia una estación de policía en Havre de Grace, Maryland. Sucedió domingo 23 de mayo, señaló la policía.

Las imágenes de circuito cerrado de televisión en la estación policial que fueron publicadas en Facebook, muestran justo cuando un vehículo atraviesa un par de puertas y cruza hasta el vestíbulo de la estación de policía.

#Video | Un joven estrelló su vehículo contra estación de la policía en #Maryland. Todo quedó captado por una cámara de seguridad en la estación Havre de Grace.



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Autoridades identificaron al agresor de estación de policía en Maryland

Las autoridades identificaron al conductor como Timothy Kahl, un hombre de 24 años, quien había llamado y amenazado a la policía durante ese mismo día. Kahl fue acusado de dos cargos de intento de asesinato en primer grado, dos cargos de asalto en primer grado, conducción temeraria imprudente y tres cargos de destrucción maliciosa de propiedad.

Conforme a la policía, los agentes fueron a la residencia de Kahl después de recibir la llamada amenazante y en su camino localizaron al sujeto conduciendo de forma errática. El imprudente conductor golpeó varios vehículos estacionados e intentó atropellar a los agentes antes de huir del área.

Joven estrella su vehículo contra estación policial

Kahl condujo hasta el Departamento de Policía de Havre de Grace, donde chocó contra otro automóvil estacionado, y después de chocar con este vehículo, Kahl condujo intencionalmente su vehículo rumbo a las puertas delanteras de la estación de policía hasta el vestíbulo. Kahl salió de su vehículo y cuando salió por la puerta principal trató de atacar a los oficiales, pero fue arrestado y trasladado al Harford Memorial Hospital ".

La policía señaló que ningún oficial o personal de la policía resultó herido durante el incidente, pero que el edificio del departamento "sufrió daños graves".

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En un comunicado, el alcalde de Havre de Grace, William T Martin, señaló:

"Los eventos que se desarrollaron anoche son un testimonio de la verdadera dedicación y profesionalismo de los hombres y mujeres que integran el Departamento de Policía de Havre de Grace y arrojan luz sobre el constante peligro y amenazas que enfrentan todos los días... Siempre debemos ser conscientes de que ninguna comunidad, por grande que sea, es inmune a actos de violencia tan aleatorios".