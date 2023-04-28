¿Cuántas estrellas tiene la bandera de Estados Unidos? Este es su significado

Estados Unidos (EU) se declaró una nación independiente de Inglaterra el 4 de julio de 1776; sin embargo, fue hasta un año después de firmar su autonomía que el país de América del Norte presentó su bandera oficial. A continuación te contamos la historia de su diseño.

La bandera de Estados Unidos (EU) representa un símbolo de libertad ante la cual los estadounidenses recitan el Juramento de Lealtad o “Pledge of Allegiance”. Sus colores simbolizan la pureza e inocencia de sus ciudadanos, pero también la valentía con la que se formó la nación independiente. A lo largo del tiempo su diseño ha cambiado exactamente cuatro veces en:



1977 - Cuando el número de estrellas era de 13, ya que representaba a los estados anexados en aquel entonces

1975 - Cambio a 15 estrellas con la anexión de los estados de Kentacky y Vermont

1818 - 20 estrellas

1959 - La última actualización al incorporar al estado de Hawái

Así como su diseño, el nombre de esta insignia se ha ido transformando, pues se determina con base al modelo y contexto político de aquel país, siendo el más popular 'The Stars and Stripes' traducida en español como “las estrellas y las franjas”, también es conocida como 'Old Glory', es decir, “la gloria antigua”, por la historia que lleva detrás de su creación.

¿Cuántas barras y estrellas tiene la bandera de Estados Unidos?

La historia de la bandera de Estados Unidos comienza por su diseño, el cual se encuentra compuesto por 13 franjas horizontales de colores intercalados de rojo y blanco con un cuadrado azul en la esquina izquierda que contiene 50 estrellas ordenadas en 9 filas de 6 y 5 estrellas intercaladas horizontalmente, así como 11 columnas de 5 y 4 estrellas intercaladas verticalmente.

Sus colores se atribuyen al simbolismo de los colores usados en el "Gran sello" o Great Seal, creado antes y de mayor relevancia para la certificación de documentos:



El banco simboliza la pureza y la inocencia

El rojo: valor y coraje

El azul: vigilancia, perseverancia y justicia

La bandera de Estados Unidos se encuentra compuesta por 50 estrellas que representan el número de estados anexados a la nación norteamericana|Pexels

¿Qué significan las 50 estrellas de la bandera de EU?

Por otro lado, el número de estrellas en la bandera de Estados Unidos representan los 50 estados anexados a la nación norteamericana, en tanto las 13 franjas rojas y blancas de la bandera representan las 13 colonias originales.

Cabe destacar que el número de estrellas ha variado un total de 4 veces por m|otivos históricos, siendo los últimos estados en anexión a la nación norteamericana: Hawai (1959), Alaska (1959), Arizona (1912) y Nuevo México (1912).

¿Cómo surgió y quién creó la bandera de Estados Unidos?

La creación del diseño de la bandera de Estados Unidos se le atribuye a al entonces congresista Francis Hopkinson y la manufactura de nombre Elizabeth Griscom, conocida como Betsy Ross, nacida en Filadelfia, Pensilvania, en 1752.

La historia del Gobierno estadounidense indica que Roos fue la octava hija de los 17 vástagos del matrimonio compuesto por Rebecca y Samuel Griscom. Además, concluyó sus estudios en la Sociedad Religiosa de Amigos, donde entre otras cosas aprendió el arte de la tapicería.

Al momento de su diseño en 1976, la bandera constaba de 13 estrellas y 13 bandas horizontales, rojas y blancas, correspondientes al número de colonias anexadas al momento de su creación.