Estudiante de China denuncia la cabeza de una rata en su comida; pensaban que era cuello de pato

Las autoridades de China le pusieron fin a la polémica que surgió el pasado jueves 1 de junio cuando un estudiante demandó que en su comida había la cabeza de una rata con dientes, a lo que el personal lo negó; sin embargo, el suceso quedó en redes sociales, lo que levantó la polémica.

Sucedió en la Escuela Politécnica Industrial, al sur de Jiangxi, ahí, el joven compartió el momento en que toma con sus palillos un objeto color oscuro, y le cuestiona a los encargados sobre qué es y cómo llegó ahí, desde ese momento las autoridades abrieron una investigación para conocer el sistema de salubridad que tiene dicha institución.

Autoridades de la escuela informaron que era un cuello de pato; negaron la cabeza de rata

"Esto es carne de pato", fue la respuesta que el estudiante recibió cuando se quejó por lo que encontró, la persona que lo atendió negó en todo momento que se tratara de una cabeza de rata pese a mostrarle la forma de una nariz.

El 3 de junio, la universidad emitió un comunicado en el que afirmó que no era la cabeza de una rata, sino un trozo de cuello de pato, una comida popular en la nación asiática.

"Nuestra investigación ha revelado que el video se grabó en el comedor escolar, pero su contenido no se corresponde con los hechos", afirmó

Tras dos semanas de investigación, las autoridades emitieron un comunicado en el que señalaron que tras una exhaustiva revisión no había presencia de pato pero sí partes de una rata; el acto causó revuelo entre la sociedad,pues consideran que en muchos lugares de comida no tienen las mejores condiciones, como ejemplo, la leche en polvo contaminada que dejó dos bebés muertos y más de mil 200 se enfermaron.

Autoridades de China revocaron la licencia del comedor escolar que sirvió cabeza de rata

En el comunicado de las autoridades agregaron que la licencia del comedor que sirvió una cabeza de rata fue revocada, aunado a esto le sumaron múltiples sanciones que abarcan a funcionarios y supervisores de alimentos en la escuela; el hecho causó indignación porque muchos ciudadanos consideran que la institución negó la situación a pesar de estar consciente que no era cuello de pato.