Una estudiante de 16 años difundió a través de redes sociales el momento en que la policía de Wyoming, Estados Unidos, le colocó las esposas por no llevar cubrebocas en la escuela a la que asistía.

De acuerdo con medios locales, la policía arrestó a la estudiante el pasado 7 de octubre en las instalaciones de la escuela Laramie High School, ubicada en Wyoming.

La estudiante, quien cursa el tercer año en ese plantel, contó que todo comenzó porque se negó a usar cubrebocas dentro de la escuela, por lo que las autoridades escolares la suspendieron por dos días.

La estudiante también recibió una suspensión de tres días, pero también se le impuso una multa de mil dólares por allanamiento, ya que según autoridades, la joven no podía estar en la escuela y se negó a salir.

Estudiante esposada se defiende por no usar cubrebocas

El senador Anthony Bouchard entrevistó a la estudiante detenida y exaltó su valor para oponerse a las medidas de mitigación del Covid-19.

“Ayer, una estudiante con honores fue arrestada en Laramie High School porque se opuso al uso de cubrebocas. Esta chica es una ruda que se opone a la tiranía del Covid”.

La estudiante contó que regresó a la escuela a reclamar su derecho a la educación, por lo que la policía la arrestó, aunque posteriormente obtuvo su libertad en la estación policiaca.

Interview with Grace, the 16 yr. old Honors student arrested at Laramie High School yesterday because she took a stand against wearing masks. This girl is a badass standing against Covid Tyranny. #StandWithGrace #tyranny @NeilWMcCabe @OANN https://t.co/v818SNkLA6 — 🇺🇸Anthony Bouchard for Congress Against Cheney (@AnthonyBouchard) October 8, 2021

La joven le contó al senador que está estresada por tener que luchar en contra de las medidas sanitarias, como el uso del cubrebocas, dentro de la escuela.

En el video que la estudiante compartió se observa que el oficial le pregunta si todavía se niega abandonar la escuela, ella responde que sí, por lo que le colocan las esposas dentro del campus.

Estados Unidos es uno de los países que cuentan con una orden sobre el uso de cubrebocas a causa de la pandemia de Covid-19 y que está en circulación desde el 8 de septiembre para los distritos escolares como Laramie High School, la cual se podría extender hasta el 15 de octubre.