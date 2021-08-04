Estudiante de medicina reconoce cadáver de su mejor amigo en clase

Un estudiante de medicina vivió un momento difícil durante una clase de anatomía, pues reconoció que el cuerpo que estaba por diseccionar era el de su mejor amigo.

De acuerdo con la cadena BBC, la historia sucedió hace siete años, cuando Enya Egbe, de 20 años de edad en ese entonces, estaba en su clase de anatomía en la Universidad de Calabar, en Nigeria, a punto de diseccionar un cuerpo de los tres que tenían en el laboratorio, cuando se dio cuenta que uno de ellos era su mejor amigo, quien había sido reportado como desaparecido.

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El estudiante declaró para la cadena británica que el cadáver de su amigo tenía dos agujeros de bala en el pecho.

La mayoría de los cadáveres que usamos en la escuela tenían balas. Me sentí muy mal cuando me di cuenta de que algunas de las personas pueden no ser verdaderos criminales, señaló una de sus compañeras.

Enya se puso en contacto con la familia de su amigo para que pudieran recuperar el cuerpo, pues habían estado buscando al joven luego de que éste fuera arrestado por agentes de seguridad junto con otros tres chicos, y desde entonces sus padres habían recorrido diferentes comisarías en su búsqueda.

El hallazgo impactó tanto al estudiante de medicina que tuvo que dejar sus estudios durante varias semanas.

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Cuerpos no reclamados se entregan a universidades

La actual ley de Nigeria permite que los cuerpos no reclamados sean entregados a los depósitos de cadáveres del gobierno de Nigeria o a las universidades donde se practica la medicina. Incluso los cuerpos de delincuentes ejecutados están a su disposición.

De acuerdo con una investigación realizada en 2011, por la revista Clinical Anatomy, el 90 por ciento de los cadáveres utilizados en las universidades de medicina de Nigeria son de criminales asesinados por disparos, de edades entre los 20 y 40 años; además, tres de cada cuatro cuerpos pertenecían a la clase socioeconómica más baja.

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Por lo que la asociación de anatomistas de Nigeria exigen a las autoridades un cambio en la ley para que las morgues obtengan un registro completo y el consentimiento de la familia de cada cuerpo donado a las escuelas.