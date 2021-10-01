Estudiante balea a compañero de escuela; policía de EU lo detiene

La Policía de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos (EU), informó que detuvo a un estudiante después de disparar y herir gravemente a uno de sus compañeros, en una escuela primaria.

Agencias internacionales anunciaron que no se reportaron otras lesiones por el ataque del estudiante en la Escuela Primaria Cummings, la cual tuvo que ser evacuada. Los alumnos fueron trasladados a una iglesia cercana poco después de que ocurriera el tiroteo alrededor de las 9:15 de la mañana de este jueves, dijo el Departamento de Policía de Memphis, en EU.

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La víctima del estudiante tras el tiroteo en la escuela tiene 13 años y fue trasladado a un hospital infantil cercano en "condición crítica pero estable", dijo Don Crowe, un asistente del jefe de policía, en una rueda de prensa. La evidencia de video mostró que el tirador parecía ser otro niño que asistía a la escuela, agregó Crowe.

1037 Cummings shooting update. pic.twitter.com/9pwIWNSi7c — Memphis Police Dept (@MEM_PoliceDept) September 30, 2021

Estudiante acusado del tiroteo se entregó a la policía

El presunto estudiante tirador huyó de la escuela abordo de un vehículo y luego se entregó en una estación de policía, fue detenido y se encuentra bajo resguardo, añadió Don Crowe.

Hasta el momento, las identidades de los dos niños no se han hecho públicas ni el posible motivo del ataque, sin embargo, las autoridades de EU destacaron que realizan una investigación “muy exhaustiva” para conocer el motivo.

Escuela prohíbe mochilas tras tiroteo en EU

En otro caso, hace una semana, una escuela de Estados Unidos (EU) tomó la determinación de prohibir las mochilas, luego de hallar un arma en la mochila de uno de sus alumnos.

La historia se dio a conocer a través de una usuaria de la plataforma de TikTok, llamada Miriam Gilmore, quien grabó a sus compañeros por los pasillos, quienes improvisaron para transportar sus útiles ante la prohibición de las mochilas, por lo que utilizaron carritos de supermercado, bolsas de plástico y hasta juguetes. “Mi escuela prohibió las mochilas ayer, así que esto sucedió”, señaló la joven.