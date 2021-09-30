Video: Maestro de guardería empuja a niña afroamericana en EUA

Un maestro fue captado en video empujando a una niña afroamericana de cuatro años, en una guardería de Ohio, Estados Unidos (EUA), lo que provocó indignación entre los usuarios de redes sociales.

La directora de la institución fue quien se dio cuenta de la agresión tras revisar las cámaras de seguridad de la escuela, por lo que precisó despedir al docente responsable.

Te puede interesar: VIDEO: Motociclista evita robo y dispara contra asaltantes en Brasil

En las imágenes se aprecia cuando el maestro empujó violentamente a la menor de edad, quien cayó al suelo y comenzó a llorar.

Tras la agresión, el maestro esperó a que la niña afroamericana llorara cerca de un minuto y luego la levantó para llevarla a la dirección, sin revisar si la alumna estaba lesionada después de la agresión.

El maltrato que sufrió la menor ocurrió frente a otra maestra que también fue despedida por no defender a la pequeña del empujón, pues la directora calificó como racista la actitud de ambos docentes.

La directora del plantel también decidió denunciar ante las autoridades de Ohio a los profesores, por lo que fueron llevados a la corte de EUA, acusados de racismo.

Profesores se declaran inocentes de maltratar a una niña afroamericana

Durante la audiencia en EUA, ambos profesores acusados se declararon inocentes; sin embargo, las imágenes difundidas en redes sociales son claras y revelaron cuando el maestro empujó a la niña afroamericana.

Además, la directora del plantel declaró que el video contiene las pruebas que se necesitan para que reciban su merecido.

“Tan pronto como se vea el video cualquiera sabrá inmediatamente lo que hay que hacer, pues simplemente se ve y se sabe que algo no está bien con ese grito”, señaló la directora.

Por su parte, la madre de la menor declaró a medios locales que su hija está desconsolada tras vivir esta lamentable experiencia: "el tipo simplemente la apartó como a un animal”, comentó.

Te puede interesar:VIDEO: Estados Unidos, un país de migrantes

