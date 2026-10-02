Escuela prometida, pero jamás construida: la dolorosa realidad de los estudiantes de la telesecundaria “Carlos Monsiváis” en Yucatán

“Ni siquiera empezaron la construcción. No hicieron nada y jamás regresó. No hay ni una sola piedra colocada en el terreno”, lamentó Esther Chan, madre de familia.

En 2025, el gobernador yucateco se comprometió a construir una escuela para jóvenes de telesecundaria y telebachillerato que no tienen acceso. En junio de ese año, Joaquín Díaz Mena declaró: “Quiero ser muy claro: vamos a construir su escuela de telesecundaria”.

Otra madre, Irma Cocom, expresó su descontento: “Hasta el día de hoy no hemos visto avances”.

Tanto tutores como alumnos señalan que asistir a la telesecundaria “Carlos Monsiváis” se ha convertido en un calvario. Las clases se imparten en pequeños salones prestados por la comisaría, y padecen las altas temperaturas que superan los 40 grados.

Hoy este es el panorama que enfrentan los estudiantes, incluso tienen que cargar sus sillas por las calles al moverse de una clase a otra. La falta de la escuela adecuada es evidente, y el régimen morenista tampoco ha mostrado preocupación por otros planteles en Tizimín, Mérida o Ticul que han sufrido caídas de techos o incluso hundimientos.