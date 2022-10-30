Estudiantes desafían el ultimátum del Gobierno y protestan en Irán

Las protestas en Irán entraron en una fase más violenta el domingo, cuando estudiantes desafiaron un ultimátum de la Guardia Revolucionaria y fueron recibidos con gases lacrimógenos, palizas y disparos de la policía antidisturbios y la milicia, según vídeos publicados en redes sociales.

Los enfrentamientos en decenas de universidades de Irán provocaron la amenaza de un endurecimiento de la represión en la séptima semana de manifestaciones desde que Mahsa Amini, de 22 años, murió tras ser detenida por la policía de la moral por un atuendo considerado inapropiado.

Desde la muerte de Amini, iraníes de toda condición se han unido a las protestas.

Lo que comenzó como indignación por la muerte de Amini el 16 de septiembre se ha convertido en uno de los retos más duros a los gobernantes clericales desde la revolución de 1979, y algunos manifestantes han pedido la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El máximo comandante de la Guardia Revolucionaria iraní dijo a los manifestantes que el sábado sería su último día de protestas en la calle, la advertencia más dura hasta ahora de las autoridades de Irán.

No obstante, vídeos difundidos en las redes sociales, no verificados por Reuters, mostraban enfrentamientos entre estudiantes y la policía antidisturbios y las fuerzas Basij el domingo en universidades de todo Irán.

Un vídeo mostraba a un miembro de las fuerzas Basij disparando un arma a corta distancia contra estudiantes que protestaban en un campus de la Universidad Azad en Teherán. También se escucharon disparos en un video compartido por el grupo de derechos HENGAW de las protestas en la Universidad del Kurdistán en Sanandaj.

Vídeos de universidades de otras ciudades también mostraban a las fuerzas Basij abriendo fuego contra los estudiantes.

En todo Irán, las fuerzas de seguridad intentaron bloquear a los estudiantes dentro de los edificios universitarios, disparando gas lacrimógeno y golpeando a los manifestantes con palos.

Los estudiantes, que parecían estar desarmados, se defendieron, y algunos cantaron "Basij deshonrado, piérdete" y "Muerte a Jamenei".