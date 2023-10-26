Estudiantes de Hidalgo varados y sin comunicación en Acapulco, los buscan

Una delegación conformada por 51 personas procedentes del estado de Hidalgo son buscadas en Acapulco; se trata de tres docentes y 48 estudiantes de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH) y de la Escuela Superior de Zimapán, quienes acudieron a la Convención Internacional de Minería México 2023 celebrada en el puerto.

Autoridades educativas y familiares no han podido comunicarse con ellos, luego de paso del huracán "Otis" confían en que una vez que se restablezca la comunicación podrán encontrarlos, sin embargo hasta esta mañana poco se sabía sobre su paradero.

Las 51 personas se hospedaron en tres hoteles: el Princess, el Palacio Mundo Imperial y el Copacabana, tres de los más afectados por el huracán que impactó como categoría 5.

Se perdió la comunicación con estudiante de Hidalgo

Hasta el momento las comunicaciones se han visto interrumpidas, no obstante, gracias a la telefonía satelital las autoridades de la máxima casa de estudios de Hidalgo han podido comunicarse con el Gobierno de Guerrero.

Las autoridades de la unidad escolar, quienes manifestaron su apoyo a la UAEH, así como a las y los integrantes de la misma que en estos momentos se encuentran en aquel estado, indicaron que mantendrán la comunicación para saber de los estudiantes.

La institución informó que permanecerá en estrecho contacto, tanto con los padres de familia como con las autoridades del vecino estado y los docentes que acompañan al alumnado del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) y de la Escuela Superior de Zimapán (ESZi), por lo que se solicita permanecer pendiente de cualquier noticia.

De igual manera, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y su comunidad enviaron su solidaridad a quienes en este momento padecen las inclemencias de dicho fenómeno meteorológico.