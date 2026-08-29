¿A dónde los llevaba? Autobús con estudiantes de la UAEM se desvía de la ruta

Un viaje terminó en momentos de miego y reclamo para estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes reportaron que el conductor del autobús donde iban se desvió de la ruta sin aparente razón.

Este momento de pánico se registró la noche del viernes 28 de agosto de 2026, cuando un autobús transportaba 30 alumnos desde el Campus Chamilpa hacia Cuautla.

¿Qué se sabe del autobús que se desvió con alumnos de la UAEM?

De acuerdo con la versión de los estudiantes, el chofer del autobús habría cambiado de ruta sin previo aviso para dirigirse con rumbo hacia la Ciudad de México (CDMX).

La incetidumbre comenzó y los jóvenes, ante lo que estaban pasando en ese momento, alertaron de la situación a sus familiares y amigos a través de mensajes y en redes sociales.

UAEM buscó ubicación de autobús con estudiantes

La UAEM informó que activó los protocolos de seguridad correspondientes y comenzó la búsqueda de la unidad 3088 de la empresa Transportes Estrella Roja, la cual fue localizada.

Momentos después, el autobús fue localizado y personal de seguridad de la universidad brindó apoyo a los alumnos y los escoltó en su regreso a Cuautla.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un hombre, quien al parecer era parte del personal de seguridad de la escuela, habla con los estudiantes a quienes les informa que les tomarán sus datos y saber si se encontraban bien.

Piden investigar desvío de autobús con alumnos de la UAEM

En un comunicado, la UAEM confirmó que los 30 jóvenes se encuentran bien y volvieron a sus casas para estar con sus familias.

La universidad también manifestó que contactó a la empresa que presta el servicio de transporte para exigir una explicación de por qué el chofer tomó una ruta a la prevista.

Pidió esclarecer los hechos y determinar responsabilidades si fuera necesario conforme a la información de los hechos.

"La universidad exige una investigación exhaustiva y, en su caso, el deslinde y fincamiento de las responsabilidades que correspondan", se lee en el comunicado de la escuela.