Hallan cuerpo en Tepoztlán; investigan si corresponde a Michelle Itzayana, desaparecida desde mayo

La localización de un cuerpo en avanzado estado de descomposición en una zona de reserva ecológica de Tepoztlán encendió las alertas este martes en Morelos, esto tras la investigación de las autoridades estatales para determinar si los restos pertenecen a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años reportada como desaparecida desde el pasado 24 de mayo.

De acuerdo con las autoridades, el hallazgo se dio durante la jornada de búsqueda que implementaron brigadas que rastreaban distintos puntos de la entidad como parte de las acciones emprendidas para dar con el paradero de la adolescente.

¿Qué se sabe sobre el cuerpo localizado en Tepoztlán?

De acuerdo con los primeros reportes, el cuerpo fue encontrado suspendido en una zona de difícil acceso, por lo que se solicitó la intervención inmediata de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Tras el hallazgo, peritos y agentes ministeriales acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los restos. Debido al estado en que fue encontrado el cuerpo, las autoridades señalaron que será necesario realizar pruebas genéticas y estudios forenses para confirmar su identidad.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado oficialmente que se trate de Michelle Itzayana. La dependencia informó que las investigaciones continúan y que serán los resultados periciales los que permitan determinar tanto la identidad de la víctima como las causas de la muerte.

#FiscalíaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



Como parte del operativo interinstitucional de búsqueda desarrollado en los últimos días en Yautepec y municipios aledaños, la Fiscalía General del Estado de Morelos informa que hoy se encontró un cuerpo sin vida en uno de los… pic.twitter.com/KswsiByJq4 — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) June 2, 2026

¿Quién es Michelle Itzayana y cuándo desapareció?

Michelle Itzayana Fuentes Calderón es alumna del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) e hija de una académica de esa institución. La joven fue vista por última vez en el municipio de Yautepec el 24 de mayo.

La Físcalía comenzó los protocolos de búisqueda desde que se reportó la desaparición, fue en ese momento cuando desplegó distintos operativos en distintos municipios; las autoridades también realizaron análisis de telefonía, cateos y otras diligencias para tratar de ubicarla.

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, aseguró previamente que existía comunicación constante con la familia y que se mantenían abiertas todas las líneas de investigación relacionadas con el caso.

Casos de desapariciones en la UAEM

La desaparición de Michelle generó preocupación entre estudiantes, docentes y colectivos de búsqueda, especialmente por el contexto reciente que ha enfrentado la UAEM.

En los últimos meses, dos alumnas de la universidad fueron encontradas sin vida tras haber sido reportadas como desaparecidas. Los casos de Kimberly Ramos Beltrán y Karol Gómez Toledo provocaron protestas estudiantiles y la toma de instalaciones universitarias para exigir mayores medidas de seguridad y justicia para las víctimas.

