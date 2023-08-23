¿Como Mark Watney? Científicos calculan cuántos humanos son necesarios para colonizar Marte

Las misiones para explorar el espacio exterior son algunas de las más cuidadas en la Tierra. Millones de cálculos matemáticos, estimaciones y mediciones son necesarios para hacer que todos los astronautas estén sanos y salvos, pero ¿cuántos de estos especialistas se requerirán para llevar y colonizar el planeta Marte?

En los últimos años, las misiones al planeta rojo han consistido en vehículos con cámaras o sondas que lo rodean. Sin embargo, un equipo de personas que recorran una distancia promedio de hasta 225 millones de kilómetros entre la Tierra y Marte aún es difícil.

Aunque en la ciencia ficción este escenario ha sido propuesto, como en el libro y la película titulada “The Martian”, estrenada en 2015, donde el actor Matt Damon da vida al astronauta de la NASA Mark Watney, quien debe sobrevivir en dicho planeta después de ser abandonado tras una tormenta de arena.

“Los colonizadores deberán depender de reabastecimiento de la Tierra y reemplazo de necesidades por medios tecnológicos como dividir el agua marciana en oxígeno para respirar y en hidrógeno para combustible”, señala el estudio “Una exploración de la Colonización de Marte con Modelaje basado en agentes”, de los especialistas de la Universidad George Mason, de Virginia, Estados Unidos.

¿Cuántas personas se requieren para colonizar Marte?

Por medio de modelos de simulación, especialistas señalaron que es necesario una población de 22 personas para mantener un “tamaño de colonia viable a largo plazo” en Marte.

#AstronoFIA | Así se ve el planeta #Marte esta noche en el Cúmulo de la Colmena o el Pesebre, en la constelación de Cáncer.



Vía @Carlosotor pic.twitter.com/DpHxN9XAk7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 3, 2023

El análisis, publicado en el portal especializado Arxiv, agrega que los astronautas deberán tener un tipo “de personalidad agradable” el cual contará con mayores probabilidades de sobrevivir.

Además, destacan que en caso de accidentes o retrasos en reabastecimiento de materiales procedentes de la Tierra podría afectar a la colonia en su conjunto, quienes debería enfrentar también desafíos psicológicos y de comportamiento humano en su estadía en el planeta rojo.

Por otro lado, las personas neuróticas, con lato grado de competitividad, características altamente agresivas en relaciones interpersonales y habilidad retadora para adaptarse en cambios en la rutina, tienen una mejor calificación para poder sobrevivir en las condiciones de Marte.