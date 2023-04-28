¿A cuánto equivale un día de la Tierra en el universo? Así se mide el tiempo en el espacio

El hombre llegó a la Luna con el astronauta estadounidense, Neil Armstrong, el 21 de julio de 1969 y desde momento, han surgido cientos de interrogantes sobre cómo funciona la vida fuera de la Tierra; en este caso el universo ha sido estudiado por los científicos que buscan comprender el tiempo en el espacio.

Una de las premisas más destacadas la fundamentó Albert Einstein con la Teoría de la Relatividad, en donde habló sobre un estudio realizado al espacio exterior, específicamente, al viajar a la velocidad de la luz para conocer a cuánto equivale un día de la Tierra en el espacio; su respuesta acercó a los científicos a entender en mejor perspectiva el Sistema Solar.

¿Cómo se mide el tiempo en el espacio?

Comprender cómo se mide el tiempo en el espacio ha sido motivo de investigación por el equipo de la Estación Espacial, pues, de acuerdo a los informes brindados el tiempo parece acelerarse cuando se encuentran en el universo; sin embargo, los astronautas señalan que se basan en el mismo huso horario de la Tierra, específicamente, en el Tiempo Universal o lo que marca el meridiano de Greenwich.

Un dato curioso que arroja la NASA es que la Estación Espacial tiene un día que dura 90 minutos y en su trayectoria ven salir el Sol 16 veces en un mismo día, por esa razón buscan ampliar la información para tener un mejor entendimiento sobre el tiempo en el espacio.

The first of two TROPICS launches will send cyclone-tracking CubeSats to low Earth orbit from New Zealand. The launch window opens at 9pm ET April 30 (0100 UTC May 1).



A second launch is planned for May 16 to complete the constellation: https://t.co/VPlCimWDJI pic.twitter.com/Zq9B3ioazk — NASA (@NASA) April 26, 2023

¿Cuánto duran los días en otros planetas?

¡Amantes del espacio! El universo se integra por una infinidad de planetas, galaxias y estrellas, lo que, en muchas ocasiones, despierta distintas dudas, una de ellas, cuánto duran los días en los otros planetas que integran el sistema solar, para esto, los científicos han estudiado a profundidad el tema a partir de cuánto tiempo se tarda un planeta en completar una rotación.

De acuerdo a lo publicado por la agencia espacial de la NASA, la duración es la siguiente:



Mercurio: 1408 horas

Venus: 5832 horas

Tierra: 24 horas

Marte: 25 horas

Júpiter: 10 horas

Saturno: 11 horas

Urano: 17 horas

Neptuno: 16 horas

¿Cuánto tiempo ocurre en la Tierra si pasas un año en el espacio?

Para identificar cuánto tiempo ocurre en la Tierra si pasas un año en el espacio, influyen distintas variantes, una de ellas es si viajas a la velocidad de la luz, pues físicos estiman que por cada año en el espacio, habrán pasado dos años y medio en la Tierra, aunque esto sólo es si viajas al 90 por ciento de la velocidad de la luz, en caso de alcanzarla totalmente las estimaciones tendrán mayor diferencia.

