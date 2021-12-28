EU reduce los días de aislamiento para personas que tengan Covid-19

Estados Unidos (EU) redujo las restricciones sobre el periodo de aislamiento para las personas que den positivo a Covid-19 y sean asintomáticas, quienes antes tenían que resguardarse por 10 días, mientras que ahora solo serán cinco.

Los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) informaron que debido al avance la variante omicron del coronavirus, el gobierno de EU cambió las recomendaciones y medidas de seguridad.

A través de su cuenta de Twitter, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que con estas actualizaciones de las recomendaciones de aislamiento y cuarentena, es vital que los estadounidenses se queden en casa para mitigar la propagación del Covid-19.

Además, la CDC detalló que estas medidas están en acorde con la creciente evidencia, la cual indica que las personas contagiadas de Covid-19, son más infecciosas dos días antes y tres días después de que se desarrollen los síntomas.

Sin embargo, destacaron que el cambio de los días de aislamiento se debe al omicron, ya que esta variante es la más contagiosa que otras mutaciones del Covid-19, aunque también es la menos grave.

Today, @CDCgov released updates to shorten the recommended time for #COVID19 isolation and quarantine. People are maximally infectious 1-2 days before symptom onset & 2-3 days after. This science & protection provided by vaccination & boosters informed the updated recommendation. https://t.co/iU7btjjy4K — Rochelle Walensky, MD, MPH (@CDCDirector) December 27, 2021

EU recorta días de aislamiento por Covid-19 ante demostración científica

EU cambió el tiempo de aislamiento para las personas positivas a Covid-19 debido a una demostración científica, la cual indica que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después.

De acuerdo con el comunicado de los CDC, los estadounidenses expuestos al Covid-19 –por contacto con un contagiado-, junto con los que resulten positivos, pero sean asintomáticos, deberán respetar dicho período de aislamiento durante cinco días.

Una vez pasado ese tiempo de aislamiento, dichas personas podrán continuar con mascarilla otros cinco días para minimizar el riesgo de infectar a otros.

La actualización de las recomendaciones de EU también indican que en el caso de que los expuestos sean personas no vacunadas, deberán seguir las mismas indicaciones.

Sin embargo, los que sí estén vacunados o con el refuerzo reciente deberían pasar diez días con la mascarilla puesta en todo momento.

