“Escalada imprevista” en Medio Oriente: EU pide a sus ciudadanos extremar precauciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos debido a las tensiones en Medio Oriente y advirtió que el entorno de seguridad permanece complejo, con posibilidad de una "escalada imprevista".

Tensión en Medio Oriente y posibles cancelaciones de vuelos

La dependencia pidió a los estadounidenses que actualmente se encuentran en la región extremar precauciones y mantenerse atentos ante posibles cancelaciones de vuelo, cierre de espacios aéreos e interrupciones en los viajes.

A quienes se encuentran fuera de Medio Oriente les recomendó reconsiderar seriamente los viajes hacia la región o a través de ella.

La alerta también señala que quienes tengan previsto viajar hacia o desde Medio Oirente deben mantenerse informados sobre las operaciones de aeropuertos y aerolíneas.

El Departamento de Estado indicó además que instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido atacadas, incluso fuera de la región, y advirtió que Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero, incluidas empresas e instituciones.

En el caso de Arabia Saudita, el gobierno estadounidense mantiene una recomendación de reconsiderar los viajes debido, entre otros factores, al riesgo de ataques con drones y misiles contra intereses estadounidenses, así como al conflicto armado.

El Departamento de Estado también señala que los hutíes, respaldados por Irán, han amenazado con nuevos ataque contra Arabia Saudita.

Irán habría elevado a "Código 100" el nivel de alerta por sus fuerzas armadas, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Ejército y las fuerzas de seguridad.