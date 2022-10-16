EU y Canadá entregan vehículos blindados a la policía de Haití

Aviones militares de Estados Unidos y Canadá entregaron el sábado vehículos tácticos y blindados, así como otros suministros, a la Policía Nacional de Haití (PNH). El objetivos es ayudarla en el combate de las bandas criminales, cuyo accionar ha empeorado la crisis humanitaria que vive el país caribeño, sumido en recesión y con un brote de cólera.

"Este equipo ayudará a la PNH en su lucha contra las bandas criminales que están fomentando la violencia e interrumpiendo el flujo de asistencia humanitaria necesaria, obstaculizando los esfuerzos para detener la propagación del cólera", dijeron los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá en un comunicado conjunto.

Los ciudadanos de Haití están sufriendo una hambruna catastrófica debido al cierre por parte de las bandas criminales de una importante terminal de combustible, informaron el viernes representantes de la ONU, y más de 4 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria.

Una coalición de bandas criminales ha impedido la distribución de gasóleo y gasolina durante más de un mes para protestar contra un plan de recorte de las subvenciones a los combustibles. Esto ha hecho que la mayor parte del transporte en Haití esté paralizado, mientras que los saqueos y tiroteos entre bandas criminales son cada vez más frecuentes.

The United States and Canada stand with the Haitian people and are proud to support the @pnh_officiel's efforts to make Haiti safer for all citizens. pic.twitter.com/7ePIDy43ST — U.S. Embassy Haiti (@USEmbassyHaiti) October 15, 2022

ONU evalúa enviar apoyo a Haití

El Consejo de Seguridad de la ONU está estudiando la posibilidad de crear un régimen de sanciones para congelar activos, prohibir los viajes y embargar armas a cualquiera que amenace la paz, la seguridad o la estabilidad de Haití, según un proyecto de resolución al que tuvo acceso Reuters el jueves.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha propuesto que uno o varios países envíen "una fuerza de acción rápida" para ayudar a la policía de Haití a eliminar la amenaza que suponen las bandas criminales, según una carta dirigida al Consejo de Seguridad, vista por Reuters.