EU nombra jefa de control de divisas digitales, criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU) contrató a una experimentada fiscal de delitos informáticos para dirigir su nuevo equipo nacional de control de control de divisas digitales y anunció que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) va a poner en marcha una unidad de análisis de cadena de bloques y de incautación de activos virtuales, criptomonedas.

La creación de la unidad de "explotación de activos virtuales" en el Buró Federal de Investigaciones (FBI), se produce tras la mayor incautación financiera del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de #EU @TheJusticeDept, dio a conocer el nombramiento de Eun Young Choi como la primera Directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de #Criptomonedas (NCET por sus siglas en inglés). — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 17, 2022

Matrimonio de Nueva York acusado de blanqueo de criptomonedas

A principios del mes de febrero (2021), el Departamento de Justicia de EU acusó a un matrimonio neoyorquino de presunto blanqueo de bitcoines (criptomonedas) que fueron robados en el ataque informático del año 2016 contra la bolsa de divisas digitales Bitfinex y que ahora están valorados en más de cuatro mil 500 millones de dólares, unos 90 mil millones de pesos.

Los reguladores locales, bajo la dirección del presidente Joe Biden, han intensificado su escrutinio del sector de las criptomonedas a raíz de una serie de ciberataques de gran repercusión que se produjeron el año pasado (2021) contra la mayor red de oleoductos de Estados Unidos (EU) y el mayor proveedor de carne de vacuno en el mundo.

Cabe señalar que los grupos que usan software de secuestro de sistemas, o "ransomware", suelen exigir sus pagos en criptomonedas, en este caso bitcóin.

Deputy Attorney General Lisa O. Monaco Delivers Keynote Address at the Munich #CyberSecurity Conference #MCSC22https://t.co/BsnS9ZGZ2X — Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022

EU nombra a jefa de control de criptomonedas

En un discurso pronunciado durante la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich, Alemania, la vicefiscal general de EU, Lisa Monaco anunció que Eun Young Choi, una fiscal que dirigió el caso contra un pirata informático ruso que ayudó a robar información sobre más de 80 millones de clientes de JP Morgan & Chase Co, dirigirá el equipo de criptomonedas del departamento.

El Departamento de Justicia de EU dio a conocer el nombramiento de Eun Young Choi como la primera Directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET por sus siglas en inglés).

“Ransomware and digital extortion—like many other crimes that are fueled by cryptocurrency—only work if the bad guys get paid—which means we have to bust their business model.”—Deputy Attorney General Lisa O. Monaco at the Munich Cyber Security Conference #MCSC22 pic.twitter.com/PWcfHCchDC — Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022

¿Qué es el Bitcoin?

El Bitcoin es una moneda virtual que sirve para comprar productos y servicios como cualquier otra moneda. Sin embargo, a diferencia de las monedas que hay en el mundo real, el Bitcoin no existe de forma física ni lo controla ningún país, ni pasa por ningún banco.