EU dice que Corea del Norte suministra artillería a Rusia

Estados Unidos tiene información que indica que Corea del Norte está suministrando de forma encubierta a Rusia una cantidad "significativa" de proyectiles de artillería para su guerra en Ucrania, dijeron funcionarios el miércoles 2 de noviembre.

"Tenemos información de que, a pesar de las negativas públicas que hemos escuchado de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), que está suministrando de forma encubierta a la guerra de Rusia en Ucrania con una cantidad significativa de proyectiles de artillería, mientras oculta el destino real de estos envíos armados tratando de hacer que parezca que se envían a países en el Medio Oriente o África del Norte", dijo Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo a los periodistas en una conferencia de prensa periódica.

Sanciones a Corea del Norte

Más temprano ese día, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que Washington consultaría con las Naciones Unidas sobre cuestiones de responsabilidad sobre los envíos de artillería procedentes de Corea del Norte.

Price sugirió que las sanciones contra Corea del Norte por los supuestos envíos de proyectiles de artillería estaban entre las opciones, como en el caso del suministro de armas de Irán a Rusia.

"Así como estamos usando todas las herramientas y usaremos todas las herramientas para contrarrestar elsuministro iraní de armas a Rusia, haremos lo mismo cuando se trata de los suministros de armas de la República Popular Democrática de Corea a Rusia", dijo.

"Hay sanciones existentes en los libros. Buscaremos herramientas y autoridades adicionales a las que podamos recurrir para contrarrestar esta actividad", dijo.

En septiembre, Estados Unidos impuso sanciones a una empresa iraní acusada de coordinar vuelos militares para transportar drones a Rusia y a otras tres empresas que, según dijo, estaban involucradas en la producción de drones iraníes.

Corea del Norte disparó al menos 23 misiles al mar el miércoles, incluido uno que aterrizó a menos de 60 kilómetros de la costa de Corea del Sur, el cual fue descrito por el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol, describió como "invasión territorial".