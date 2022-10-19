EU proporciona a Cuba 2 mdd para paliar daños de huracán Ian

El gobierno del presidente Joe Biden proporcionará 2 millones de dólares a Cuba para los trabajos de ayuda de emergencia tras el huracán Ian, dijo el martes el Departamento de Estado.

El gobierno comunista de Cuba hizo una inusual petición de ayuda al ejecutivo estadounidense en septiembre pasado, después de que el huracánmatara a tres personas, expulsara a miles de sus hogares y dejara sin electricidad a toda la isla de 11 millones de habitantes.

Estados Unidos trabajará con organizaciones independientes para proporcionar la ayuda a Cuba, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en un comunicado.

"Estamos con el pueblo cubano mientras trabaja para recuperarse de este desastre", dijo Price.

El presidente Biden ha prometido volver a relacionarse con Cuba tras años de tensiones entre La Habana y Washington. En cambio, la represión en Cuba tras las protestas generalizadas en la isla el pasado mes de julio condujo a la imposición de sanciones a funcionarios cubanos.

Por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba agradeció en redes la ayuda brindad por Estados Unidos a la nación isleña.

"Agradecemos el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EEUU. El aporte material valorado en 2 millones de USD por vía de la Federación Internacional de la Cruz Roja contribuirá a nuestros esfuerzos de recuperación y apoyo a los damnificados por los estragos del Huracán Ian", dijo en Twitter el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez.

Agradecemos el ofrecimiento de ayuda humanitaria de EEUU. El aporte material valorado en 2 millones de USD por vía de la Federación Internacional de la Cruz Roja contribuirá a nuestros esfuerzos de recuperación y apoyo a los damnificados por los estragos del #HuracánIan. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) October 18, 2022

Comunicado

A través de un comunicado fue que Estados Unidos dió a conocer la ayuda humanitaria para Cuba.

"Tras el devastador impacto del huracán Ian, Estados Unidos está brindando al pueblo cubano ayuda humanitaria crítica a socios internacionales de confianza que trabajan directamente con los cubanos cuyas comunidades fueron devastadas por la tormenta. Estados Unidos, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, proporcionará $2 millones (de dólares) en fondos para ayuda de emergencia a los necesitados en Cuba.

"Estados Unidos trabajará con organizaciones independientes de confianza que operan en el país y que tienen una larga presencia en las comunidades afectadas por los huracanes. Actualmente estamos revisando solicitudes de organizaciones como la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para brindar esta asistencia.

"Apoyamos al pueblo cubano mientras trabaja para recuperarse de este desastre. Estados Unidos continuará monitoreando y evaluando las necesidades humanitarias en coordinación con nuestros socios de confianza y la comunidad internacional, y continuaremos buscando formas de brindar un apoyo significativo al pueblo cubano, de conformidad con las leyes y regulaciones de los Estados Unidos".