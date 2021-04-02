EUA detuvo a 171 mil migrantes en marzo, mayor cifra en 15 años

(Reuters) - Las autoridades de migración de Estados Unidos detuvieron en marzo a más de 171 mil migrantes en la frontera con México, el mayor total mensual en dos décadas y la más reciente señal del creciente reto humanitario al que se enfrenta el presidente Joe Biden.

El total incluye unos 19 mil niños migrantes no acompañados y 53 mil miembros de familias que viajan juntos, según las cifras preliminares. Los adultos solteros representan aproximadamente 99 mil.

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El gobierno de Biden está intentando encontrar alojamiento para los niños no acompañados que llevan días atascados en los abarrotados puestos fronterizos y centros de procesamiento.

El sistema de refugios que alberga a los niños se ha visto desbordado y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) se ha apresurado en las últimas semanas a abrir refugios de emergencia, incluyendo centros de convenciones de Dallas y San Diego.

Los migrantes centroamericanos y mexicanos constituyeron el grueso de las llegadas en los últimos meses, siguiendo la tendencia de los últimos años.

Las cifras de marzo muestran un aumento del 178 por ciento en el número de familias migrantes detenidas en la frontera en comparación con el mes pasado.

Si bien Biden dijo la semana pasada que la "gran mayoría" de las familias están siendo devueltas a México, los datos del gobierno estadounidense sugieren que no es así.

Más de la mitad de los 19 mil miembros de familias detenidas en la frontera en febrero no fueron expulsados, según datos públicos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP), y muchos fueron liberados en Estados Unidos para proseguir con sus casos en los tribunales de inmigración.

Un portavoz de la CBP dijo que las estadísticas oficiales se publicarán probablemente la próxima semana y no quiso hacer más comentarios.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Sarah Peck, aseguró la semana pasada que, dada la fluctuación de los flujos migratorios, "un día o una semana de estadísticas no reflejan el panorama completo".

