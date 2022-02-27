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Estados Unidos y Europa expulsan a Rusia del SWIFT

EU y Europa acordaron expulsar algunos importantes bancos de Rusia de SWIFT como una nueva sanción por conflicto con Ucrania.

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|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Estados Unidos (EU) informó que en conjunto con Canadá y países de Europa como Francia, Alemania, Reino Unido decidieron expulsar a algunos bancos de Rusia del sistema de pago internacional SWIFT, la red que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo.

La decisión se toma como parte de más sanciones contra Rusia por su ataque militar contra Ucrania. La medida también incluye restricciones a las reservas internacionales del banco central ruso. La nueva sanción se implementará en los próximos días, anunció Estados Unidos.

De igual forma, Estados Unido y Europa prometieron que habrá más sanciones, las cuales anunciaran más adelante, si Rusia no desiste de su movimiento militar en Ucrania.

"A medida que las fuerzas rusas desatan su asalto a Kiev y otras ciudades ucranianas, estamos resueltos a seguir imponiendo costos masivos a Rusia. Costos que aislarán aún más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT les impedirá realizar la mayoría de sus transacciones financieras en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas, explicó.

Estados Unidos y Europa agregaron que se comprometían a actuar contra personas y entidades que facilitan la guerra, contra quienes tomarán medidas para limitar la venta de ciudadanía, lo que hará que las familias ricas rusas no puedan acceder a los sistemas financieros de esos países.

¿Qué es SWIFT de donde EU expulsó a bancos rusos?

Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT por sus siglas en inglés), es una red segura que permite a los bancos e instituciones financieras mundiales realizar pagos y comunicarse entre sí.

SWIFT se fundó en la década de 1970, con la visión de crear un servicio de mensajería financiera global y un lenguaje común para la mensajería financiera internacional.

SWIFT tiene su sede en Bélgica, la gobernanza y supervisión internacional, los acciones eligen una junta compuesta por 25 Directores independientes que gobiernan la Compañía y supervisan la administración.

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