Estados Unidos y Europa expulsan a Rusia del SWIFT

Estados Unidos (EU) informó que en conjunto con Canadá y países de Europa como Francia, Alemania, Reino Unido decidieron expulsar a algunos bancos de Rusia del sistema de pago internacional SWIFT, la red que conecta a miles de instituciones financieras en todo el mundo.

La decisión se toma como parte de más sanciones contra Rusia por su ataque militar contra Ucrania. La medida también incluye restricciones a las reservas internacionales del banco central ruso. La nueva sanción se implementará en los próximos días, anunció Estados Unidos.

De igual forma, Estados Unido y Europa prometieron que habrá más sanciones, las cuales anunciaran más adelante, si Rusia no desiste de su movimiento militar en Ucrania.

We have taken decisive action tonight with our international partners to shut Russia out of the global financial system, including the important first step of ejecting Russian banks from SWIFT.



We will keep working together to ensure Putin pays the price for his aggression. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2022

"A medida que las fuerzas rusas desatan su asalto a Kiev y otras ciudades ucranianas, estamos resueltos a seguir imponiendo costos masivos a Rusia. Costos que aislarán aún más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías", dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Excluir a los bancos rusos del sistema SWIFT les impedirá realizar la mayoría de sus transacciones financieras en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas, explicó.

Estados Unidos y Europa agregaron que se comprometían a actuar contra personas y entidades que facilitan la guerra, contra quienes tomarán medidas para limitar la venta de ciudadanía, lo que hará que las familias ricas rusas no puedan acceder a los sistemas financieros de esos países.

¿Qué es SWIFT de donde EU expulsó a bancos rusos?

Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (SWIFT por sus siglas en inglés), es una red segura que permite a los bancos e instituciones financieras mundiales realizar pagos y comunicarse entre sí.

SWIFT se fundó en la década de 1970, con la visión de crear un servicio de mensajería financiera global y un lenguaje común para la mensajería financiera internacional.

SWIFT tiene su sede en Bélgica, la gobernanza y supervisión internacional, los acciones eligen una junta compuesta por 25 Directores independientes que gobiernan la Compañía y supervisan la administración.

