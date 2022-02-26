Joe Biden aprueba 350 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden dio instrucciones al Departamento de Estado de EU a liberar hasta 350 millones de dólares adicionales en armas de las existencias estadounidenses en una nueva ayuda militar para Ucrania.

De acuerdo con la Casa Blanca, estos serán entregados mientras Ucrania lucha por repeler una invasión de Rusia.

El viernes, Joe Biden mantuvo una llamada telefónica sobre la ayuda militar con Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.

Luego, en un memorando dirigido al Secretario de Estado, Antony Blinken, Biden ordenó que los 350 millones de dólares asignados a través de la Ley de Asistencia Exterior se destinen a la defensa de Ucrania.

El sábado, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken dijo en un comunicado que esta tercera autorización para el envío de armas a Ucrania "no tiene precedentes".

Por su parte, el Pentágono comentó que se incluyen armas antiblindaje, armas pequeñas y diversas municiones en apoyo de los defensores de la primera línea de Ucrania.

Strengthening sanctions, concrete defense assistance and an anti-war coalition have just been discussed with @POTUS. Grateful to 🇺🇸 for the strong support to 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Ucrania ha solicitado armas antitanques para derribar aviones

Aunque la Casa Blanca no dio a conocer el contenido de la conservación entre Joe Biden y el presidente de Ucrania, este último publicó a través de cuenta de Twitter que fue sobre el "fortalecimiento de las sanciones", "asistencia de defensa concreta" y "una coalición contra la guerra".

Por otro lado, según Reuters, Ucrania solicitó armas antitanques Javelin y misiles Stinger para derribar aviones.

Otras naciones han prometido material militar a Kiev mientras el Ejército de Ucrania lucha contra una fuerza rusa invasora, ya que las tropas de Rusia comenzaron a avanzar de nuevo el sábado.

En cuanto a los Países Bajos, estos suministrarán 200 cohetes de defensa antiaérea Stinger a Ucrania lo más rápidamente posible, dijo el gobierno neerlandés en una carta al Parlamento el sábado.

Bélgica ha prometido 2.000 ametralladoras y 3.800 toneladas de combustible.

Francia decidió enviar equipo militar defensivo a Ucrania para apoyar al país en conflicto con Rusia, indicó un portavoz del Ejército francés, añadiendo que la cuestión del envío de armas ofensivas estaba todavía en estudio.

Ante la ayuda militar, Blinken informó que en el 2021, EU recurrió a sus reservas de armas para abastecer a Ucrania y de nuevo en diciembre. En el último año, EU ha comprometido más de 1.000 millones de dólares en asistencia de seguridad a Ucrania.

Con información de Reuters.

