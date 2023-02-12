EU derriba nuevo objeto volador cerca de la frontera con Canadá

El Ejército de Estados Unidos derribó un objeto volador sobre el lago Hurón, cerca de la frontera con Canadá, informaron el domingo fuentes oficiales estadounidenses, en un momento en que las fuerzas de seguridad norteamericanas han estado en alerta máxima ante posibles amenazas aéreas.

Dos funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, dijeron a Reuters que el Ejército había derribado el objeto, pero se negaron a decir si se parecía al gran globo blanco chino que fue derribado a principios de este mes.

La representante estadounidense Elissa Slotkin, que representa a un distrito de Michigan, cerca de donde se produjo el incidente, dijo que pilotos de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional de Estados Unidos derribaron el objeto. "Gran trabajo de todos los que llevaron a cabo esta misión", escribió en Twitter.

En tanto, investigadores canadienses buscan los restos de un objeto volador no identificado que fue derribado el sábado por un avión estadounidense sobre el territorio de Yukón.

The object has been downed by pilots from the US Air Force and National Guard. Great work by all who carried out this mission both in the air and back at headquarters. We’re all interested in exactly what this object was and it’s purpose. 1/ https://t.co/LsjwtjntCv — Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) February 12, 2023

Intrusiones aéreas

Norteamérica ha estado en alerta máxima por intrusiones aéreas tras la aparición de un globo (aeronave) china blanca y llamativa sobre los cielos estadounidenses a principios de este mes.

El globo de 60 metros de altura -que los estadounidenses dicen que Pekín utilizaba para espionaje- provocó un incidente internacional, que llevó al Secretario de Estado Antony Blinken a suspender un viaje previsto a China sólo unas horas antes de partir.

La posibilidad de que se trate de espionaje parece tener en alerta máxima a los funcionarios estadounidenses.

Dos veces en 24 horas, las autoridades estadounidenses cerraron el espacio aéreo, para reabrirlo rápidamente. El domingo, la Administración Federal de Aviación cerró brevemente el espacio sobre el lago Michigan.

El sábado, el Ejército estadounidense envió aviones de combate a Montana para investigar una anomalía de radar. Además, un objeto similar fue derribado en Alaska la semana pasada.

Canadá también cerró el espacio aéreo el domingo cerca de Tobermory, Ontario, en el lago Hurón, cerca de la frontera con Estados Unidos, según Nav Canada, una organización privada sin ánimo de lucro que gestiona el sistema de control del tráfico aéreo canadiense.

