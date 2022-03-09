Guatemala prohíbe matrimonio igualitario y aumenta pena por aborto

El Congreso de Guatemala aprobó este miércoles sorpresivamente una ley que prohíbe el matrimonio igualitario en el país y aumentó hasta 25 años de cárcel a las mujeres que se parctiquen un aborto. Además, también prohibió que en las escuelas se enseñediversidad sexual.

Con 101 votos a favor, 51 abstinencias y ocho en contra, los diputados de Guatemala, aprobaron la iniciativa “Protección de la Vida y de la Familia”, una ley que se mantuvo atorada en el congreso desde el 2018.

La propuesta de Ley establece “la protección de los derechos a la vida, la familia, la libertad de conciencia y expresión, la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, además del derecho de los padres a orientar a sus hijos en su sexualidad”.

La ley, que aún no ha sido publicada en el diario oficial de Guatemala para entrar en vigor, prohíbe fomentar en la niñez y adolescencia “la ideología de género o enseñar como normales conductas sexuales distintas a la heterosexualidad”.

También señala que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente "por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género".

👩‍👦‍👦¡Guatemala es vida y familia!👩‍👦‍👦



En el marco de la condecoración de Guatemala como capital #Provida de Iberoamérica, el Congreso de la República será sede del Foro Interparlamentario por la Vida y la Familia.



🗓️ 9 de marzo

⏰ 15:00 hrs.



🕯️#GuatemalaLuzALasNaciones pic.twitter.com/6mYTWN9a0z — Congreso Guatemala (@CongresoGuate) March 9, 2022

Guatemala sanciona con 25 años de prisión el aborto

La ley que fue discutida durante el Día de la mujer 2022, elevó las condenas a mujeres que decidan practicarse un aborto. Anteriormente las penas iban de 5 a 10 años; con la nueva normal, las mujeres podrían pasar hasta 25 años en la cárcel.

Guatemala mantiene como legal la posibilidad de interrumpir un embarazo únicamente si éste representa un peligro para la vida de la madre, pero endureció las condiciones para hacerlo.

Protestan contra ley que prohibe aborto y matrimonio igualitario

Algunos diputados de izquierda en Guatemala se manifestaron en contra de la ley y dijeron que promueve el odio, la homofobia y criminaliza a las mujeres.

Por su parte, Jordan Rodas, procurador de derechos humanos de Guatemala, condenó la decisión de los legisladores y anunció que promoverán una acción de inconstitucionalidad.

"Viola los derechos humanos, viola los convenios internacionales ratificados por Guatemala, es un retroceso a las libertades", afirmó Rodas afuera de la sede del Congreso.