En marzo, EUA rompe récord en detención de migrantes

En marzo pasado Estados Unidos rompió el récord de detención de migrantes indocumentados en la frontera con México al sumar un total de 172 mil 331 personas, casi 71 por ciento más que en febrero, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés).

La CBP detuvo en el tercer mes de 2021 a 18 mil 890 menores migrantes, el doble que en febrero y la cifra máxima para un solo mes desde que la agencia empezó a contabilizar esos datos en 2009.

De acuerdo con cifras de la CBP, el mes pasado fueron detenidos 59 mil 93 mexicanos que cruzaron ilegalmente su frontera.

Los agentes fronterizos de Estados Unidos interceptaron en total a 172 mil 331 indocumentados, un aumento del 70.6 por ciento respecto a los 101 mil 28 de febrero de este año, según los datos actualizados este jueves por la CBP.

De los más de 172 mil migrantes interceptados en marzo, un total de 168 mil 195 fueron "aprehendidos" por la CBP al cruzar la frontera, mientras que otros 4 mil 136 llegaron a las garitas de ingreso de la frontera, donde en muchos casos son declarados "inadmisibles".

La cifra de 168 mil 195 detenidos en zonas entre puertos de entrada es la mayor en un solo mes desde marzo de 2001, cuando la CBP arrestó a 170 mil 580 indocumentados.

La mayoría de las detenciones en la frontera en marzo fueron de adultos que viajaban solos, un total de 99 mil 659; mientras que 53 mil 782 fueron miembros de familias o menores acompañados.

El 60 por ciento de los arrestados en la frontera en marzo, un total de 103 mil 900, fueron expulsados inmediatamente en virtud del llamado "Título 42".

¿Qué dice la ley "Título 42"?

La regla del "Título 42", normativa establecida por la Casa Blanca en marzo de 2020, le permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza expulsar extranjeros que buscaban asilo en la frontera con la pandemia como excusa.

Tan solo de marzo a septiembre del año pasado, se reportaron casi 200 mil casos en que las autoridades federales obligaron a los migrantes a salir del país bajo el “Título 42”.