EU cancela más de mil 400 vuelos por tormenta invernal

En Estados Unidos (EU) más de mil 400 vuelos fueron cancelados este domingo después de que los estados del noreste del país fueran golpeados un día antes por una tormenta invernal mortal.

De acuerdo con el sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware, el número total de cancelaciones de vuelos dentro o fuera de los EU era de aproximadamente mil 450 hasta el domingo por la tarde.

Entre los aeropuertos más afectados por los retrasos y cancelaciones se encuentra el Aeropuerto LaGuardia; el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en la ciudad de Nueva York y el Aeropuerto Internacional Logan de Boston.

Según mostraron los datos, otros mil 774 vuelos relacionados con EU se retrasaron.

Tormenta invernal en EU provocó miles de cancelaciones de vuelos

El sábado 29 de enero, se presentó la tormenta invernal que llevó a varios estados de EU a declarar emergencias, lo que provocó miles de cancelaciones de vuelos.

Esta tormenta dejó caer más de 60 centímetros de nieve en algunas áreas mientras presentaba fuertes vientos, lo que llevó a los gobernadores de Rhode Island y otros estados a restringir el acceso a las carreteras.

Ante esta situación, este domingo 30 de enero, la gobernadora Kathy Hochul dijo que la ciudad de Islip, en Long Island, Nueva York, fue la más afectada en todo el estado, pues tenían 24,7 pulgadas.

"La tormenta se alejó de nuestra región anoche, pero esperamos despejar más carreteras... y trabajar con nuestros servicios públicos durante todo el día de hoy y mañana", dijo la vicegobernadora de Massachusetts, Karyn Polito, en una sesión informativa el domingo por la mañana.

En cuanto a Canadá, lo peor del clima frío había pasado en el Atlántico canadiense, pero muchas comunidades estaban lidiando con nieve residual, lluvia, fuertes vientos y marejadas ciclónicas el domingo.

Las condiciones en la isla de Nantucket, en Massachusetts, mejoraron el domingo después de que el fuerte viento del noreste inundara las carreteras y provocara un gran corte de energía el sábado, dijo el departamento de policía local.

El agua era lo suficientemente profunda para que dos estudiantes de secundaria remaran en una canoa por una calle inundada, según una foto publicada en las redes sociales.

En Massachusetts, alrededor de 31.000 de los 2,6 millones de clientes estaban sin electricidad desde la madrugada del domingo.

La mañana de este domingo, se reportaron mil 300 vuelos cancelados.

