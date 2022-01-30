Miles de vuelos cancelados por tormenta en EU

Miles de vuelos han sido cancelados durante el fin de semana debido a la tormenta invernal que afecta la costa este de Estados Unidos. En la mañana del domingo ya se contabilizaban mil 300 vuelos cancelados.

Varios estados han declarado estado de emergencia para enfrentar los daños ocasionados por la tormenta invernal que se formó frente al Océano Atlántico frente a las Carolinas y que ha avanzado llevando nieve hacia el estado de Maine.

Las principales afectaciones han sido para los viajeros, con retrasos de varias horas en vuelos y en los peores casos en cancelaciones, tanto en vuelos nacionales como internacionale

El sábado se registraron 60 centímetros de nieve, lo que obligó también a cerrar el acceso a algunas carreteras.

Desde el viernes el servicio meteorológico de Estados Unidos advirtió de esta tormenta para que lapoblación tomara sus previsiones pero en cuanto a los vuelos nos había mucho que hacar para evitar la cancelación.

Según el pronóstico, la tormenta invernal irá cediendo en el transcurso del domingo aunque los estragos provocados como la suspeción del servicio eléctrico en algunas zonas como en Massachusetts donde 2, 6 millones de clientes se quedaron sin luz.

La ciudad de Nueva York se vio seriamente afectada interrumpiendo el tráfico, la tormenta de invierno obligó al cierre temporal de los sitios de prueba de COVID-19, los sitios de vacunación, las bibliotecas públicas y los comedores al aire libre en la ciudad.

En cuanto a víctimas se contabiliza la muerte de una mujer en la ciudad de Nueva York, cuyo fallecimiento pudo haber sido ocasionado por la tormenta invernal ya que su cuerpo fue encontrado el sábado en un auto, en el estacionamiento de un hotel con la ventanilla abierta.

En Boston la emergencia debido a la tormenta invernal fue declarada desde el viernes pasado, con ello os propietarios de automóviles debieron evitar dejarlos en la vía pública para que las máquinas quita nieve pudieran transitar libremente.

Area residents head out for a cross country ski along the Charles River from the MIT campus during a powerful Nor’easter storm in Cambridge, Massachusetts, U.S., January 29, 2022. REUTERS/Nicholas Pfosi|NICHOLAS PFOSI/REUTERS

La tormenta invernal también favoreció a los amantes de los deportes de invierno, quienes sacaron los esquís y tablas para disfrutar la nieve para disfrutar de las calles y porqué no, lanzarse bolas de nieve como diversion.

