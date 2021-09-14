VIDEO: Policías golpean a automovilista frente a su familia en EUA

Un grupo de policías enfrenta una demanda, se le acusa por uso excesivo de la fuerza, luego de que en 2019 habrían golpeado a un automovilista que iba acompañado por su familia, en Taylor, Michigan, en Estados Unidos (EUA).

De acuerdo con medios internacionales, un grupo de cinco policías de EUA detuvo el vehículo en el que viajaba el automovilista y su familia. Posteriormente, lo sometieron en el suelo y le dispararon en repetidas ocasiones con un taser, arma que da descargas eléctricas.

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A pesar de que los hechos ocurrieron el 13 de septiembre de 2019, el caso se dio a conocer, luego de que el automovilista y su novia demandaron a los cinco policías involucrados por “fuerza excesiva”, así como a la ciudad de Taylor, Míchigan, ante un tribunal federal.

Esto nunca debería volver a sucederle a nadie, y esperamos que esta demanda haga que Taylor rinda cuentas, dijeron los abogados defensores.

“Los hechos que alegamos en la denuncia representan una falta grave de conducta por parte de la policía de Taylor contra nuestro cliente, causando un daño duradero a toda la familia”, dijo Julie Porter, abogada que representa al automovilista Imani Ringgold-D'Abell y su novia La'Shanna Taylor.

¿Por qué los policías detuvieron al automovilista en EUA?

Las imágenes del arresto, por el que el automovilista denunció a los policías de EUA, fueron captadas por la cámara corporal de los uniformados y reveladas en un noticiero local.

De acuerdo con los reportes, el 13 de septiembre de 2019, el automovilista y su familia conducían hacia una cita con el dentista para su hija de tres años que estaba sentada en el asiento trasero. La pareja se acababa de mudar a Taylor, Michigan, luego de vivir en Illinois.

Por tal motivo, Ringgold-D'Abell compró una camioneta usada para trasladarse por su nuevo vecindario, pero recibió un permiso de registro temporal y una placa de papel que le duraría hasta 90 días mientras esperaba que llegara el permiso oficial para el vehículo.

Una vez que los policías vieron el vehículo sin placa, detuvieron su paso y fue cuando ocurrió la detención contra el automovilista, quien no tenía licencia de conducir de Tylor, pero sí de Illinois, lo que no evitó su captura.