Eurocámara pide que toda la UE reconozca matrimonios del mismo sexo

La Unión Europea debería eliminar todos los obstáculos a los que se enfrentan las personas LGBTIQ cuando ejercen sus derechos fundamentales, aseguran los eurodiputados, incluyendo matrimonios del mismo sexo.

Eurodiputados reclaman que toda la Unión Europea reconozca matrimonios del mismo sexo

En una resolución sobre los derechos de las personas LGBTIQ en la Unión Europea, que fue adoptada con 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones, el Parlamento Europeo destacó que estos ciudadanos deben poder ejercer plenamente sus derechos fundamentales, incluido el derecho a la libre circulación en todo el territorio de la Unión Europea.

El texto advierte que los matrimonios o uniones civiles formados en un Estado miembro deben ser reconocidos en los demás países de la Unión Europea, y los cónyuges o miembros de la unión deben recibir idéntico trato al que se otorga a los que forman matrimonios y uniones heterosexuales.

Si bien la Unión ha experimentado avances en términos de matrimonio y uniones civiles, de derechos de adopción para las personas LGBTIQ y de protección jurídica contra la discriminación, la incitación al odio y los delitos de odio, aún se registran retrocesos como la retórica hostil de políticos y hasta las oleadas de la violencia homófoba y transfóbica.

Same-sex marriages and partnerships should be recognised across the EU, say MEPs. Resolution says the EU should lift all obstacles facing LGBTIQ people when exercising their basic rights. Press release → https://t.co/6M8rS5jil6 pic.twitter.com/gLh9h65lEq — European Parliament (@Europarl_EN) September 14, 2021

Piden que Tribunal de Justicia actué contra gobiernos que no acaten la sentencia

El texto también señala que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya declaró en una sentencia de 2018 que el término "cónyuge", utilizado en la Directiva sobre la libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales, por lo que solicita a la Comisión que actúe contra Rumanía, cuyo gobierno no ha acatado la sentencia.

De hecho la resolución del Parlamento Europeo reclama a la Comisión Europea para que actúe en contra de Polonia, Hungría y Rumanía por vulnerar derechos fundamentales.

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Los eurodiputados instan a todos los Estados miembros de la UE a reconocer, a efectos legales, a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales de niños, independientemente del sexo legal o de su estado civil, para evitar convertir a menores en apátridas al trasladarse a otro país de la Unión. Los eurodipitados insisten en que las "familias arcoíris" deben disfrutar de los mismos derechos de reagrupación familiar que aquellas constituidas por parejas heterosexuales.

La discriminación sufrida por la comunidad LGBTIQ en Polonia y Hungría preocupa en el Parlamento Europeo, que anima a la Comisión a utilizar los instrumentos a su alcance como procedimientos de infracción, medidas provisionales y herramientas presupuestarias, contra estos países.