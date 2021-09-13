“My universe”, la canción de BTS y Coldplay, ¿cuándo sale?

Después de una serie de rumores y filtraciones, finalmente se hizo oficial, las voces de BTS y Coldplay se unirán en "My universe", una colaboración para el disco Music of the spheres.

BTS y Coldplay confirmaron una canción juntos

La primicia fue anunciada por Alien Radio FM, una cuenta oficial que comúnmente revela las novedades acerca del disco Music of the spheres, que prepara la banda británica Coldplay. El medio compartió una imagen con un código de caracteres en idioma "spheric" asociado al planeta Epiphane, conceptos creados por la banda británica con la temática de exploración sideral que caracteriza a su álbum.

Ante la imagen, los fans y seguidores de BTS y Coldplay, difundieron las pistas para traducir el código en la imagen. Cambiaron los símbolos por las letras del alfabeto, que al final se integró de la frase: "Coldplay x BTS, My Universe".

Cabe señalar que con anterioridad, "My Universe" se había publicado como el track número diez del disco Music of the spheres.

¿Cuándo sale "My Universe" de BTS y Coldplay?

El álbum Music of the spheres que contará con "My Universe", llegará al público en general a partir del día 15 de octubre de 2021, sin embargo el lanzamiento del sencillo será el próximo día 24 de septiembre.

Music Of The Spheres. The new album 🪐 October 15th, 2021.

Available to pre-order: https://t.co/TglyCzQdOq pic.twitter.com/ydofZEUDmE — Coldplay (@coldplay) July 20, 2021

Estreno se hizo oficial en las cuentas de BTS y Coldplay

El sencillo cuenta con una versión física en exclusiva para Corea del Sur, y conforme a reportes de ARMY, los ejemplares limitados se agotaron a tan solo 10 minutos después de que se abriera la "preorden" de venta.

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La edición limitada de "My Universe" tiene en su portada interior una reproducción de las letras escritas a mano por los intérpretes de "Higher power" y BTS.

El "sold out" también se registró en la tienda oficial de Coldplay. De hecho, en su sitio web se resalta que por cada CD, cassette o vinilo que se compre en su tienda, la banda británica liderada por Chris Martin, "plantará y cuidará un árbol en asociación con la organización "One Tree Planted".