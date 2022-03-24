Europa aprueba medicamento Evusheld de AstraZeneca contra Covid-19

Europa aprobó el uso del medicamento Evusheld de la farmacéutica AstraZeneca contra el Covid-19 en adultos y adolescentes mayores de 12 años de edad.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) comenzó la supervisión del medicamento Evusheld en octubre del año pasado, y al concluir su estudio indicó que los datos ofrecidos por AstraZeneca eran sólidos.

“Cuando los anticuerpos en Evusheld se adhieren a la proteína espiga, el virus no puede ingresar a las células para multiplicarse y no puede causar la infección por Covid-19”, señaló la EMA.

‼️ EMA recommends authorising the monoclonal antibody cocktail #Evusheld for the prevention of #COVID19 in adults and adolescents before potential exposure to the virus.#COVID19treatment — EU Medicines Agency (@EMA_News) March 24, 2022

La EMA consideró que este medicamento es eficaz y seguro, puesto que sus efectos secundarios fueron generalmente leves.

Sin embargo, la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento sobre el medicamento contra el Covid-19 debe ser confirmada por la Comisión Europea, que tiene la última palabra sobre el acceso al mercado.

La aprobación de la EMA sobre el tratamiento Evusheld surge cuando en Europa vuelven a aumentar las infecciones por Covid-19 y la tasa de vacunación de los adultos se estancó en poco más del 83 por ciento.

¿Qué es el medicamento Evusheld de AstraZeneca?

Evusheld es un tratamiento que está destinado a los adultos cuyo sistema inmunitario es demasiado débil para responder a las vacunas y ofrece una nueva herramienta para aliviar la carga de la pandemia en los sistemas sanitarios.

Mientras que las vacunas dependen de un sistema inmunitario intacto para desarrollar anticuerpos específicos y células que combatan la infección, Evusheld contiene anticuerpos fabricados en laboratorio y diseñados para permanecer en el organismo durante meses para contener el coronavirus en caso de infección.

De acuerdo con la página oficial del medicamento Evusheld, los síntomas adversos después de su aplicación consisten en dolor de cabeza, fatiga y tos.

El medicamento de AstraZeneca contra el Covid-19 está autorizado en Estados Unidos solo para casos de emergencia.

De acuerdo con la farmacéutica, el medicamento es preventivo contra el Covid-19 y su duración contra el virus se estima en alrededor de seis meses después de ser suministrado.