La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de Paxlovid, la píldora antiviral contra Covid-19 desarrollada por el laboratorio Pfizer; será utilizada en Europa para el tratamiento de adultos con riesgo de enfermedad grave.

Europa autoriza uso de Paxlovid, píldora de Pfizer contra Covid-19

El regulador de medicamentos de la Unión Europea informó este jueves (27 de enero de 2022), que aprobó de forma condicional el uso de Paxlovid, la píldora antiviral Covid-19 de Pfizer Inc. para el tratamiento de adultos con riesgo de enfermedad grave. Esto mientras Europa se esfuerza por aumentar su arsenal para combatir la variante ómicron de Covid-19.

La aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por su sigla en inglés) permite a los Estados miembros de la Unión Europea, utilizar este fármaco (píldora de Pfizer), después de que el regulador diera orientaciones para su uso de emergencia a finales del año pasado.

EMA recommends authorising the oral antiviral #Paxlovid for treating #COVID19 in adults who do not require supplemental oxygen and who are at increased risk of severe disease.

👉https://t.co/ZlqsKSZ3lZ pic.twitter.com/iND1m2tP3A — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 27, 2022

Hasta el momento, Italia, Alemania y Bélgica son algunos de los países de Europa que han adquirido Paxlovid, la píldora de Pfizer contra Covid-19.

En diciembre pasado, Estados Unidos autorizó el uso de Paxlovid y de molnupiravir, el fármaco similar desarrollado por Merck.

Cabe señalar que la píldora contra Covid-19 desarrollada por Merck, también se está revisando en la Unión Europea, pero su aprobación está tardando más tiempo porque la empresa revisó los datos de sus ensayos durante el pasado mes de noviembre, asegurando que el fármaco era significativamente menos eficaz de lo que se pensaba.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) da luz verde al medicamento oral Paxlovid. Este fármaco ha presentado una eficacia del 89% evitando hospitalización y muerte por COVID19. Su eficacia sería del 94% en >65 años. pic.twitter.com/Aya2fffc86 — Gorka Orive (@gorka_orive) January 27, 2022

Molnupiravir ya fue autorizados en México para uso de emergencia contra Covid-19

En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó para uso de emergencia el tratamiento oral Molnupiravir, que será destinado para atender pacientes con Covid-19 leve o moderado, y con alto riesgo de complicaciones.

Paxlovid, píldora de Pfizer es eficaz contra omicron

Estudios clínicos preliminares indican que Paxlovid, píldora de Pfizer contra Covid-19 es eficaz contra la variante omicron.

La farmacéutica informó que un estudio clínico reciente sugiere que Paxlovid, la píldora de Pfizer contra Covid-19 , conserva su eficacia contra la variante omicron, la cual se propaga rápidamente, además confirma una eficacia de 89 por ciento en la prevención de hospitalizaciones y muertes en pacientes de alto riesgo.