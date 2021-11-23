Europa registra protestas contra nuevos confinamientos por Covid-19

Tras el anuncio de nuevos confinamientos para controlar la nueva ola de Covid-19 en Europa, miles de personas organizan protestas en las calles en contra del cierre de negocios.

La inconformidad creció en algunos países de Europa, luego de que las autoridades anunciaron que, dentro de las nuevas medidas para controlar el rebrote de Covid-19 al que se enfrentan, se encuentran los confinamientos y el cierre de negocios.

Uno de los primeros países en anunciar dicho cierre de ciertos sectores económicos fue Austria, país donde el confinamiento entró en vigor este lunes 22 de noviembre y tendrá una duración de 20 días.

De acuerdo con autoridades austriacas, los ciudadanos solo podrán salir de sus hogares para hacer ejercicio al aire libre, comprar alimentos o medicamentos y asistir a hospitales.

Ante el cierre de fuentes de ingresos como restaurantes, bares y sitios de entretenimiento, los austriacos realizaron protestas en diversas ciudades del país.

AUSTRIA🇦🇹



Los austriacos no se rinden. No se resignan a ser de nuevo encarcelados en su propia casa. pic.twitter.com/lOTSqjj2xC — Alberto Quevedo Glez (@albernap) November 21, 2021

Uno de los convocantes principales durante las protestas de Austria de este fin de semana fue el Partido de la Libertad del país de Europa, el cual invitó a la población a hacerle frente a las restricciones contra Covid-19.

Protestas en Países Bajos dejan heridos y detenidos

Otro lugar en Europa que adoptó fuertes medidas contra el rebrote de la pandemia de Covid-19 fue Países Bajos.

Al igual que su vecino del sur, el cierre de establecimientos fue inminente. Por esta razón, cientos de ciudadanos organizaron protestas que, inesperadamente, terminaron en violencia.

Durante los eventos en Países Bajos, elementos de la policía usaron cañones de agua y balas de goma en contra de los manifestantes, hiriendo a dos de ellos y arrestando a otras 145 personas.

Países en Europa realizan protestas contra confinamiento por Covid-19

Por su parte, Italia, Croacia y Suiza también vivieron protestas contra las medidas de sus gobiernos contra el rebrote de Covid-19 durante este fin de semana, pero a diferencia de Países Bajos, los eventos no dejaron heridos.

Bélgica no se quedó atrás, pues este domingo se reportaron protestas en Bruselas, en las cuales participaron cientos de personas contra las medidas anunciadas por su país.

Entre las medidas impuestas contra el repunte de Covid-19 están: la vacunación obligatoria para todos los ciudadanos y la prohibición del paso a personas no vacunadas a lugares cerrados.

Una de las manifestaciones más recientes en Europa fue la que se llevó a cabo en Alemania la tarde de este lunes 22 de noviembre. Al igual que en los casos anteriores, los ciudadanos hicieron protestas para frenar algunas medidas contra Covid-19.