Heridos en protestas por restricciones contra Covid-19 en Países Bajos

La ciudad de Rotterdam, Países Bajos, sufrió de fuertes enfrentamientos luego de que la policía disparara durante las protestas en contra de las medidas sanitarias para frenar la pandemia de Covid-19.

Tras los disturbios, la policía de Países Bajos abrió fuego con balas de goma en contra de los asistentes de las protestas, esto dio como resultado a dos personas heridas y la detención de 51 participantes.

Las protestas fueron convocadas en redes sociales y su objetivo era mostrar su inconformidad con las restricciones del gobierno de Países Bajos para detener el rebrote de Covid-19.

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Cientos de personas asistieron al evento y comenzaron a causar disturbios, por lo que los elementos de la policía neerlandesa tuvieron que intervenir.

Daños tras las protestas en Países Bajos

Luego de quemar vehículos policiales, lanzar piedras y prender fuegos artificiales contra los uniformados, los elementos de la policía de Países Bajos disolvieron las protestas con cañones de agua y balas de goma.

Dentro de los daños colaterales estuvieron automóviles y bicicletas particulares, así como mobiliario público. Como se puede ver en videos de diversos usuarios en redes sociales.

Según medios internacionales, ante este comportamiento por parte de los ciudadanos de Rotterdam el ministro de Justicia y Seguridad, Ferdinand Grapperhaus, dijo que la manifestación es un derecho con el que está de acuerdo, pero condenó las acciones de algunos durante las protestas.

“La manifestación es un gran derecho de la sociedad, pero lo que vimos anoche es simplemente un comportamiento criminal que nada tiene que ver con protestar”.

En consecuencia por los daños de las protestas, el país entró en estado de excepción y el servicio de algunas estaciones de trenes con dirección a Rotterdam ha sido suspendido hasta nuevo aviso.

Medidas contra el rebrote de Covid-19 en Países Bajos

Recientemente, Países Bajos anunció un confinamiento parcial de tres semanas debido al alza de casos de Covid-19, razón por la que fueron convocadas las protestas.

Otra de las medidas impuestas contra la presente pandemia fue reducir el número de personas permitidas en restaurantes y tiendas, las cuales también deben cerrar más temprano.

De igual forma, los eventos deportivos deben tomar medidas contra las multitudes, por lo que los partidos se llevarán a cabo a puertas cerradas.

Por último, la iniciativa del gobierno de solo permitir el acceso a lugares cerrados a personas vacunadas contra el virus de Covid-19, avivó el enojo de los protestantes.

