El cielo de diciembre de 2026 prepara un cierre de año lleno de actividad para quienes disfrutan mirar hacia arriba, con lluvias de meteoros, encuentros planetarios, el arranque oficial del invierno y la última superluna del calendario.

De acuerdo con las efemérides del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) y los reportes astronómicos de temporada, las fechas más atractivas del mes se concentran en estas citas:

2 y 14 de diciembre, lluvias de estrellas Fenícidas y Gemínidas: el 2 de diciembre alcanza su máximo la lluvia de meteoros Fenícidas, visible en la primera parte de la noche hacia el sur con una tasa variable de hasta 100 meteoros por hora; sin embargo, el plato fuerte llega al amanecer del 14 de diciembre con las Gemínidas, originadas por el asteroide 3200 Phaethon, que pueden ofrecer hasta 120 meteoros por hora mirando hacia el este.

5, 7 y 18 de diciembre, desfile de conjunciones lunares: la Luna se acerca primero a Venus el 5 de diciembre en dirección de Acuario; el 7 de diciembre se aproxima a Mercurio entre Escorpión y Libra; y el 18 de diciembre protagoniza un encuentro con Saturno entre Piscis y Cetus.

21 de diciembre, solsticio de invierno y encuentro con las Pléyades: a las 14:53 horas (tiempo del centro de México) inicia oficialmente el invierno en el hemisferio norte, marcando noches más largas para observar el cielo. Ese mismo día Venus alcanza su mayor altura matutina y, por la noche, la Luna pasa muy cerca del cúmulo abierto M 45 (las Pléyades) en Tauro.

Superluna Fría en Nochebuena y cierre con Júpiter y Marte

La recta final del mes concentra algunos de los momentos más fotogénicos para despedir 2026:

22 de diciembre, lluvia de meteoros Úrsidas: durante la madrugada hacia el norte será visible esta lluvia vinculada al cometa 8P/Tuttle, con hasta 10 meteoros por hora.

23 y 24 de diciembre, la última superluna de 2026: la Luna Llena alcanza su punto de mayor cercanía con la Tierra (perigeo) el 24 de diciembre (01:28 UT para la fase llena y 08:31 UT para el perigeo), lo que en México permite apreciarla en todo su esplendor la noche del 23 y la madrugada del 24 de diciembre como la tradicional Luna Fría, cerca de 8% más grande y 16% más brillante que una Luna llena promedio.

26 al 28 de diciembre, broche de oro con El Pesebre, Orión, Júpiter y Marte: el 26 de diciembre la Luna roza el cúmulo abierto M 44 (El Pesebre) en Cáncer; el 27 la Nebulosa de Orión (M 42) luce en gran posición hacia el este mientras la Luna se encuentra con Júpiter en Leo; y el 28 de diciembre cierra los grandes encuentros planetarios del año con la conjunción entre la Luna y Marte.