¿Vas a salir hoy? Horarios de lluvias, alcaldías con más afectaciones y riesgo de inundaciones en la CDMX
Consulta a qué hora lloverá en la CDMX, las alcaldías con riesgo de inundaciones y afectaciones previstas para que planees tus traslados y evites contratiempos.
¿Tormenta eléctrica? Las lluvias continuarán afectando la rutina de la Ciudad de México (CDMX) hoy domingo 5 de julio, por que las autoridades activaron la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías ante el pronóstico de precipitaciones fuertes, rachas de viento y posible caída de granizo.