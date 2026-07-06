La GAM amanece bajo el agua: Autos varados y pérdidas de placas en Gran Canal y San Juan de Aragón; joven rescata las matrículas

¡Caos en la GAM! Las intensas lluvias en la Ciudad de México volvieron a provocar graves inundaciones en la Avenida Gran Canal, a la altura de San Juan de Aragón, de alcaldía Gustavo A. Madero; autos pierden sus placas en la zona afectada.

Se recomienda evitar la zona afectada para evitar el tráfico provocado por la acumulación de agua; se puede utilizar Eduardo Molina como una de las alternativas viales.

Solidaridad ante las inundaciones: Joven apoya a automovilistas y recolecta matrículas perdidas

Al pasar por la zona, los automovilistas deben bajar la velocidad debido a los encharcamientos de Gran Canal. En el lugar se encuentra Iván, un joven que se encuentra en las inundaciones para ayudar a los conductores que se queden varados.

En las primeras horas de este 6 de julio 2026, Iván ayudó a un motociclista a cruzar la zona, quien tuvo que bajarse de la unidad para poder atravesar las intensas inundaciones en la GAM.

Y eso no es todo, el joven ha logrado recatar algunas placas que se quedan olvidadas en la zona. Actualmente ya ha encontrado 8 matrículas.

¿Perdiste tus placas en inundaciones de la GAM?

Si eres de las y los afectados que extraviaron sus placas por las fuertes inundaciones en Gran Canal, pueden acudir a la zona y preguntar por Iván para que las matrículas sean devueltas al dueño original.

Iván, es un joven que se dedica a limpiar autos en la Av. Gran Canal y San Juan de Aragón.

Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México no han dado información sobre las inundaciones de la GAM, por lo que no se sabe si acudirán a la zona para realizar las labores de limpieza.

¿Qué hacer si pierdo mis placas por las fuertes lluvias en CDMX?

Si perdiste las placas de tu carro en las inundaciones de la Ciudad de México, lo primero que hay que hacer es acudir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para revisar su tus matrículas están en el lugar, pues muchas veces estas son rescatadas por los mismo oficiales capitalinos.

En caso de que la placa no aparezca, debes acudir a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para levantar un acta por extravío de placa. Después deberás agendar una cita en la "Ventanilla de Control Vehicular CDMX" para dar de baja la matricula perdida.