¡Contrareloj! UNAM repite examen a miles de aspirantes en CDMX a pocos días de publicar los resultados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) corre contrarreloj; tras aplicar el examen de control en estados como Guanajuato, Oaxaca, Baja California y ahora en la Ciudad de México (CDMX).

La Máxima Casa de Estudios terminará de aplicar la última prueba para ingresar a licenciatura hasta el miércoles 19 de agosto, justo a pocos días de que se den a conocer los resultados del examen de control.

UNAM inicia con las últimas fechas del examen de control 2026

La prueba consta de 120 reactivos, donde a los aspirantes se les entregan tabletas sin conexión a internet y disponen de 3 horas para contestarla.

A diferencia del primer examen, que fue la primera ocasión en que la universidad lo aplicó completamente en línea, varios jóvenes señalaron que las preguntas fueron diferentes y que, en esta ocasión, hubo una menor posibilidad de hacer trampa.

Hasta el momento, se reportó que 42,784 aspirantes descargaron la cita en “TU SITIO”, por lo que se prevé una baja asistencia en las últimas dos fechas de aplicación.

#BoletínUNAM 42,784 aspirantes están citados en los nueve turnos durante tres días en la CDMX; 8,174 hicieron su Examen de Control Presencial en los dos primeros turnos de hoy, lunes 17 de agosto > https://t.co/hEhkIRCcBx pic.twitter.com/1OfJDUFmGB — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

Detectan a aspirantes haciendo trampa en el examen control de la UNAM

Pero no todo salió sobre ruedas, ya que de forma extraoficial se reportó que al menos dos aspirantes fueron sorprendidos presuntamente haciendo trampa durante la aplicación del examen.

Los aspirantes habrían usado sus teléfonos celulares para realizar transmisiones en vivo desde los baños de las sedes, en un intento por burlar la vigilancia y compartir las respuestas de la prueba.

Aunque la universidad aclaró que esta situación no se presentó en la capital del país, asegurando que el proceso se realizó en presencia de un notario y auditores.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados del examen de control?

Los resultados del examen aún no tienen una fecha oficial de publicación; sin embargo, deberán darse a conocer antes del 31 de agosto, día en que comienzan las clases.

De acuerdo con lo señalado, se espera que las asignaciones comiencen a publicarse durante el fin de semana previo, ya que la Universidad necesita contar con todas las evaluaciones para realizar la ponderación y asignación de los aspirantes, según los lugares disponibles en cada escuela, facultad, modalidad y turno.