¿Cuándo se darán a conocer los resultados del examen de control de la UNAM?

Tras la polémica que surgió en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por el examen de ingreso a la licenciatura 2026, la Máxima Casa de Estudios continúa aplicando la prueba de control para aquellos aspirantes que fueron aceptados durante la primera etapa de la convocatoria.

La última sede será en la Ciudad de México (CDMX), los días lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de agosto en tres turnos. Una vez que concluya esta fase, los resultados se darán a conocer en los próximos días.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados del Examen Control de la UNAM?

El coordinador de la sede en Tijuana, Alexis Sampedro Pinto, informó que los resultados del examen de control se darán a conocer a finales de agosto de 2026, según se dio a conocer a través de un boletín.

Si bien no se han dado a conocer los detalles completos, se espera que los resultados estén disponibles en “TU SITIO” a partir de la semana del 24 de agosto, teniendo en cuenta que los alumnos deberán iniciar el semestre el lunes 31 de agosto.

Se espera que en los próximos días las autoridades académicas informen a los aspirantes los resultados y las fechas de inscripción, así como se atiendan los casos de alumnos que no fueron convocados a la prueba final.

#BoletínUNAM Sin incidencias se realizó en Tijuana el Examen de Control de Ingreso a Licenciatura de la UNAM > https://t.co/HI712L5F6P pic.twitter.com/OaUs2gWLhT — UNAM (@UNAM_MX) August 17, 2026

¿Cómo es el Examen de Control de la UNAM 2026?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el examen de control es diferente a la prueba que se aplicó durante la convocatoria, la cual se realizó en línea.

En esta ocasión, el examen consta de 120 reactivos y los alumnos deben responder en las computadoras de la sede, las cuales no cuentan con acceso a internet.

De acuerdo con testimonios de los propios aspirantes, las preguntas son diferentes y buscan comprobar que realmente hayan adquirido los conocimientos necesarios.

Esto ocurre después de que se registraran múltiples denuncias sobre posibles casos de fraude, así como situaciones en las que algunos alumnos habrían burlado las medidas implementadas mediante el uso de inteligencia artificial.

