UNAM denuncia a quienes engañaron a aspirantes en el examen de Licenciatura 2026

A través de un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que presentó una denuncia ante las autoridades tras detectar acciones fraudulentas en el examen de Ingreso a Licenciatura 2026-2027.

De acuerdo con la institución, algunas personas y empresas engañaron a aspirantes y sus familias, ya que para esta edición la Máxima Casa de Estudios decidió aplicar el examen totalmente en línea.

UNAM presenta denuncia por el examen de ingreso 2026

El anuncio se dio luego de concluir la segunda jornada de aplicación del examen de admisión, proceso en el que participaron 158 mil 712 aspirantes.

La Máxima Casa de Estudios señaló que la gran mayoría realizó la evaluación sin contratiempos, como lo ocurrido el pasado 18 de junio.

En un comunicado oficial, la UNAM explicó que durante el desarrollo del Concurso de Selección identificó fraudes, donde se vendían supuestos servicios para sustentar el examen.

Ante esta situación, la Universidad informó que el pasado 3 de julio presentó la denuncia penal correspondiente, con el objetivo de que las autoridades investiguen los hechos y, en su caso, sancionen las conductas que constituyan un delito.

¿Cuándo salen los resultados del examen de la UNAM?

La institución recordó que, tal como estaba previsto desde el inicio de la convocatoria, los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 serán publicados el próximo 17 de julio.

En cuanto a los presuntos fraudes cometidos por terceras personas, la institución señaló que se busca evitar que más aspirantes y sus familias sean víctimas de este tipo de prácticas fraudulentas.

Esto ocurre en la primera convocatoria en la que el examen de ingreso se realizó completamente en línea, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar trampas y prevenir la filtración de respuestas.

La UNAM ya había advertido sobre posibles fraudes en el proceso de admisión

Esta no es la primera vez que la Máxima Casa de Estudios hace referencia a presuntas irregularidades durante el proceso de ingreso.

El pasado 18 de junio, se informó que personas ajenas a la institución, grupos de presión, así como algunos aspirantes y padres de familia, impidieron de manera violenta la revisión de exámenes en los que se habían detectado inconsistencias.

En esa ocasión, la Universidad explicó que los aspirantes involucrados fueron convocados para se les atendiera su caso de manera personal, pero ante la negativa de varios, se anunció la reprogramación de las citas y aplicación de pruebas.