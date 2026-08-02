Aspirantes seleccionados de la UNAM convocan marcha contra examen de control

Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la aplicación de un examen de control para comprobar los conocimientos de las aspirantes seleccionados para el ingreso a la licenciatura, se convocó a una marcha para rechazar la medida.

En redes sociales circulan mensajes que invitan a los aspirantes seleccionados a manifestarse pacíficamente en Ciudad Universitaria.

¿Cuándo y dónde será la marcha contra el examen de control de la UNAM?

De acuerdo a lo publicado en redes sociales, la marcha se realizará el próximo lunes 3 de agosto a las 12:00 horas en Ciudad Universitaria, justo en la explanada frente a Rectoría.

Los convocantes aseguran que cumplieron con las condiciones establecidas por la UNAM en el proceso de admisión a la licenciatura, por lo que el examen de control pone en riesgo su lugar en la máxima casa de estudios.

“Ahora, debido a una situación ajena a nosotros, se plantea un examen de control que pone nuevamente en incertidumbre el resultado obtenido por miles de estudiantes que actuamos de manera honesta”, se lee en la convocatoria.

🎓 ¿A quiénes les tocaría repetir el examen de la UNAM?



La @UNAM_MX aplicará un examen de control presencial tras detectar un incremento atípico de aciertos en el proceso de admisión licenciatura 2026. La prueba aplicará para quienes ya habían sido seleccionados y para… pic.twitter.com/SXxSCiyMC2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 31, 2026

“No fue decisión de los aspirantes que el examen se realizara en línea. Nosotros cumplimos con las reglas que la Universidad estableció desde el inicio del proceso”, agregan los aspirantes seleccionados.

Además, invitan a todos los manifestantes a respetar las normas de seguridad y no afectar a terceros: “No buscamos privilegios; buscamos que se respete el esfuerzo de quienes participamos de buena fe en un proceso organizado por la propia Universidad”.

¿Qué es y quiénes aplicarán el examen de control de la UNAM?

El examen de control de la UNAM es una prueba diagnóstica y de validación que se aplicará a un grupo de aspirantes con el objetivo de verificar la autenticidad de los conocimientos comprobados en la evaluación previa.

De acuerdo con la Comisión Técnica, serán convocadas las personas aspirantes que ya recibieron un aviso de selección para ingresar a la UNAM, así como quienes obtuvieron en esa prueba un número de aciertos igual o superior al menor puntaje que permitió el ingreso entre 2021 y 2026 al mismo programa, plantel y modalidad.

