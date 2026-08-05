Examen de control de la UNAM: Cómo consultar en el micrositio si eres candidato para presentarlo de nuevo

A partir de hoy ya puedes consultar cuál es el puntaje requerido para realizar el examen de control de la UNAM para todas las carreras disponibles. Aquí te dejamos dónde y cómo consultar los listados por entidad.

Si cumples los requisitos que la UNAM establece para poder presentarte, podrás, a partir del 7 de agosto, ingresar al micrositio para poder obtener la cita y tener la sede, ubicación, fecha y horario en que podrás realizar el examen.

¿Dónde puedes consultar el puntaje requerido para selección de tu carrera y examen en la UNAM?

En el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026, podrás consultar si cumples con los requisitos e ingresar al sitio, donde obtendrás las citas para el examen de control de la UNAM, así como la información sobre la documentación requerida.

Si quieres entrar al micrositio, da clic aquí. Toma en cuenta que el puntaje mínimo varía por licenciatura.

Fechas y sedes sobre el examen de control de la UNAM

El comunicado de la UNAM sobre el examen de control informó el procedimiento para participar en la prueba, mismo que fue recomendado por la Comisión Técnica de Personas Expertas.

Los exámenes presenciales de la UNAM serán entre el 12 y el 19 de agosto en cuatro entidades.

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto.

Oaxaca, Oaxaca: 13 de agosto.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto.

Ciudad de México: 17, 18 y 19 de agosto.

A partir del viernes 7 de agosto se darán a conocer los horarios y las instituciones correspondientes donde los aspirantes presentarán el examen de la UNAM. Asimismo, el rector Leonardo Lomelí informó que tanto el proceso de inscripción como el inicio de actividades se han retrasado para los alumnos que ingresarán mediante el pase reglamentado.

Como resultado de estas modificaciones, tanto los estudiantes de nuevo ingreso por examen como aquellos que accedan por pase reglamentado iniciarán oficialmente el ciclo escolar de la máxima casa de estudios el próximo lunes 31 de agosto.

