Examen IPN 2026 (segunda vuelta): Cambia a presencial en CDMX y en línea para estados

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) modificó las condiciones para la segunda vuelta del examen de admisión a Nivel Superior en Modalidad Escolarizada.

El anuncio se realizó durante la última sesión general ordinaria del Consejo General Consultivo, estableciendo que la evaluación aplicará de forma presencial para aspirantes en la Ciudad de México y en línea para quienes radiquen en el resto de las entidades del país.

Aunque la convocatoria publicada en la página oficial todavía señala la prueba en formato digital, la nueva disposición oficial determina esta modalidad mixta por ubicación.

Lo que debes saber para la segunda vuelta del examen IPN

Registro y solicitud

La convocatoria general está disponible en el portal oficial del instituto (www.ipn.mx). La obtención y llenado de la solicitud de registro inició el 15 de julio y concluye el 30 de agosto, por lo que el trámite se mantiene activo en el sistema.

Expedición de ficha de examen

Posterior al registro inicial, la entrega de la solicitud y la expedición de la ficha de examen se llevará a cabo del 31 de agosto al 4 de septiembre. Este paso formaliza la participación del aspirante en el proceso de selección.

Aplicación de la evaluación

El examen de ingreso se presentará el sábado 26 de septiembre. Los sustentantes con sede en la Ciudad de México deberán acudir de manera presencial al espacio asignado, mientras que los registrados en otros estados realizarán la prueba mediante la plataforma digital.

Resultados e inicio de clases

La publicación de resultados se realizará el 24 de octubre en la página www.ipn.mx. Quienes obtengan un lugar deberán completar la revisión y digitalización de documentos en línea los días 27 y 28 de octubre. Finalmente, las actividades académicas del periodo escolar 27/2 iniciarán el 25 de enero de 2027 en la unidad académica correspondiente.

El Instituto Politécnico Nacional mantiene en marcha su proceso de selección para el Nivel Superior en la Modalidad Escolarizada, correspondiente al periodo 27/2 de 2026. Si vas a presentar el examen presencial, ten presente la cronología exacta para no dejar pasar ninguna fecha importante.