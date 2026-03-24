Guía paso a paso para usar el simulador del examen de admisión del IPN y evitar fallas técnicas

¡Atención, aspirantes! El Instituto Politécnico Nacional (IPN) ha habilitado el simulador del examen de admisión 2026, una herramienta obligatoria para aquellos que deseen entrar a la escuela se familiaricen con la plataforma de evaluación en línea. Más allá de medir conocimientos, este ejercicio tiene como fin principal validar que el equipo de cómputo, la conexión a internet, la cámara y el micrófono funcionen a la perfección antes del día de la aplicación oficial.

¿Cómo acceder y configurar el simulador del examen del IPN?

El proceso se realiza a través del Navegador Seguro (Lockdown Browser), un software diseñado para proteger la integridad del examen. Los aspirantes deberán ingresar al sitio oficial ipn.edtest.ai siguiendo la fecha y hora marcadas en su Ficha de Examen (Documento B).

Es fundamental realizar el “Test de Verificación” dentro del navegador. Este paso técnico permite ajustar el hardware y debe completarse hasta 24 horas antes de la simulación. Una recomendación clave de las autoridades politécnicas es deshabilitar el antivirus de la computadora antes de iniciar, ya que estos programas suelen entrar en conflicto con el navegador seguro y podrían bloquear el acceso.

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Lo que debes saber sobre el simulador

Para que los aspirantes mantengan la calma, el IPN aclara que este ejercicio tiene características específicas:



Sin valor académico: El resultado no afecta el puntaje final ni la asignación de carrera.

El resultado no afecta el puntaje final ni la asignación de carrera. Duración: El ejercicio es breve, con una duración aproximada de 20 a 30 minutos .

El ejercicio es breve, con una duración aproximada de . Contenido: Las preguntas son generales y no tienen relación directa con los temas ni la cantidad de reactivos del examen oficial.

Las preguntas son generales y no tienen relación directa con los temas ni la cantidad de reactivos del examen oficial. Segunda oportunidad: Si por alguna razón el sistema te bloquea durante el simulador, aún podrás realizar el examen de admisión, pero deberás corregir la falla que causó el bloqueo.

Aunque sea un ensayo, el IPN exige que se realice con la mayor disciplina. Incurrir en actos no permitidos durante el simulador (como el uso de dispositivos externos o compañía de terceros) resultará en la cancelación del ejercicio. Es vital tomar esto como una advertencia real, ya que, si ocurre una anomalía similar durante el examen oficial, el tiempo consumido no se repondrá y el examen no se reprogramará bajo ninguna circunstancia.

