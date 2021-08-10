Muere la exciclista olímpica Olivia Podmore en Nueva Zelanda

La exciclista olímpica Olivia Podmore murió el lunes por la noche con apenas 24 años de edad, confirmó el Comité Olímpico de Nueva Zelanda a través de un comunicado.

La exatleta olímpica fue hallada al interior de su domicilio en la ciudad de Cambridge, en el distrito de Waikato. De acuerdo con reportes locales, su muerte se trata de un aparente suicidio, aunque la policía no descarta otra posibilidad.

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Un medio local informó que el forense está realizando su trabajo y confirmará lo que sucedió con la ciclista Olivia Podmore.

Tras darse a conocer los hechos, el Comité Olímpico de Nueva Zelanda lamentó la muerte de Olivia Podmore. “Damos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y personas en la comunidad que lamentan su pérdida”.

Olivia Podmore publicó en sus redes sociales días antes de su muerte un mensaje en el que reflexionó sobre la presión social y mental de los atletas de alto rendimiento; sin embargo, este ya fue eliminado.

De acuerdo con medios locales, el mensaje difundido por Olivia Podmore resaltaba la importancia de realizar ejercicio; sin embargo, a un nivel profesional lo calificó como decepcionante cuando no se alcanzan las metas.

Carrera y vida de Olivia Podmore

Olivia Podmore pertenecía al grupo Cycling New Zealand, una institución de alto rendimiento del ciclismo que tras la muerte de la ex atleta olímpica recibió críticas por las fuertes pruebas físicas y mentales a las que se someten.

La carrera como ciclista de Olivia Podmore dio un giro inesperado al no calificar a los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 como sí lo logró hace cinco años en Río de Janeiro, en donde compitió en sprint individual y en equipos.

La atleta tenía una relación amorosa con el campeón olímpico de remo Eddy Murray, con quien pasó su último fin de semana.

El Comité Olímpico de Nueva Zelanda brindó apoyo emocional a otros deportista para que hechos como estos no vuelvan a suceder.

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