FOTOS: Excursionista pide a IA trazar su ruta y queda atrapado en un acantilado

La IA le jugó un mal momento al joven excursionista Bryce Vincent Gowryluk, un adolescente de 16 años, que decidió aventurarse en una caminata hacia la cima de la montaña Crown en Canadá.

Utilizando la ayuda de la IA Claude, un chatbot de inteligencia artificial de Anthropic. Bryce, un aficionado al senderismo y la escalada en roca, partió desde Vancouver con la expectativa de completar una desafiante excursión de ocho horas.

Armado con una mochila cargada de equipos y suministros, incluyendo zapatos de escalada, un arnés, botellas de agua, casco y más, Bryce ascendió en teleférico hasta la cima de la montaña Grouse para luego adentrarse en un sendero rocoso en dirección a la montaña Crown.

A pesar de su experiencia previa en la cumbre de la montaña Crown, esta vez seguiría una ruta planificada con la ayuda de Claude.

¿Cómo fue que se perdió usando esta IA?

Sin embargo, las cosas no salieron como Bryce esperaba. En un giro inesperado, terminó en la peligrosa Widowmaker Arete, una sección altamente rocosa y expuesta de la montaña Crown que normalmente requiere equipo de escalada especializado. La confusión se dió cuando la IA entendió otra instrucción hacia la montaña Crown Couloir, que se encuentra a 1 kilómetro de distancia.

Cabe destacar, que la ruta no tiene marcas o señalamientos en el sendero para que lo guiaran, por lo que se dirigió a lo que creía que era el Crown Couloir, una ruta difícil que sube por la ladera de la montaña Crown, la cual se eleva a casi mil 524 metros sobre el nivel del mar.

Afortunadamente, Bryce fue rescatado por el equipo de North Shore Rescue después de encontrarse en una situación complicada y riesgosa de la ruta Widowmaker Arete.

Una lección que quedará marcada

Este suceso nos recuerda que, a pesar de contar con tecnología como el chatbot de IA para la planificación, es fundamental no confiarse ciegamente. Bryce, a pesar de su experiencia, logró salir ileso de esta peligrosa situación, resaltando la crucial importancia de la preparación y conocimiento en actividades extremas.