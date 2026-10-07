“¿Lo dijo el doctor?” La nueva trampa que usa la IA para venderte medicamentos

Un médico especialista denunció que su imagen y voz fueron clonadas con inteligencia artificial para promocionar falsamente productos relacionados con la salud prostática en redes sociales. El contenido apócrifo ha provocado que usuarios le pregunten dónde comprar los productos e incluso le reclamen por dinero perdido. El caso forma parte de un problema creciente de publicidad engañosa y venta irregular de medicamentos mediante contenidos creados con IA. Especialistas recomiendan desconfiar de promociones demasiado baratas, comparar precios en páginas oficiales de farmacias y, si ya hubo una estafa, acudir a la Policía Cibernética.