Exguardia nazi de 100 años irá a jucio en Alemania

Un exguardia nazi del campo de concentración Sachsenhausen, cerca de Berlín, Alemania, irá a juicio a sus 100 años de edad el próximo otoño, más de tres cuartos de siglo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, informó un diario alemán.

La corte del distrito de Neuruppin, en Brandeburgo, Alemania, admitió la acusación de complicidad de asesinato en tres mil 500 casos y se prevé que el juicio comience en octubre.

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Las autoridades de Alemania mencionaron que a pesar de la edad de 100 años del exguardia nazi, el acusado deberá estar en el juicio entre dos y dos horas y media al día, de acuerdo con las declaraciones de un vocero del tribunal al periódico local.

Una evaluación médica confirma que está en forma para soportar un juicio de manera limitada, comentó Iris le Claire, vocera de la corte.

Hasta el momento no se ha revelado el nombre del exguardia nazi de 100 años de edad, porque así lo establecen las leyes de los medios de comunicación en Alemania sobre los sospechosos.

Sin embargo, se especificó que el acusado habría trabajado como guardia del campo de concentración entre 1942 y 1945, donde fueron encarceladas cerca de 200 mil personas, de las cuales alrededor de 20 mil fueron asesinadas.

Vestimenta impuesta por las fuerzas de ocupación de Alemania Nazi a los judíos confinados en Auschwitz-Birkenau. Ver sobre la pared las fotos de algunos de los exterminados. pic.twitter.com/xpa31x6oaF — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) July 30, 2021

Alemania busca justicia por crímenes nazi

Los medios de comunicación locales especificaron que el número de sospechosos de crímenes nazis es cada vez menor; sin embargo, los fiscales de Alemania buscan que los involucrados sean llevados ante la justicia.

Además, la oficina de Neuruppin, en Alemania, la que recibió el caso del exguardina nazi en 2019, es la encargada de investigar los crímenes de guerra cometidos durante la época.

Como antecedente, una condena histórica en 2011 abrió el camino para más procesamientos, ya que por primera vez se consideró que trabajar en un campo de concentración nazi era motivo de culpabilidad sin pruebas de un crimen específico.