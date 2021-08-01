Atleta bielorrusa denuncia intento de retiro de Tokio

La atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouska, denunció que fue trasladada al aeropuerto en contra de su voluntad para abordar un vuelo de regreso a casa después de que se quejara de los entrenadores nacionales en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Velocista bielorrusa denuncia intento de retiro de Tokio

Tsimanouskaya, de 24 años, señaló que personal del equipo de su país, llegó a su habitación para indicarle que hiciera las maletas y que después la llevaron al aeropuerto antes de que pudiera correr en los 200 metros (el lunes) y en el relevo 4x400 metros (el jueves).

El próximo lunes (02 de agosto de 2021), Tsimanouskaya debía competir en los 200 metros, pero ya en el aeropuero Haneda de Tokio, buscó la protección de la policía japonesa, para notener que abordar en el vuelo.

Krystsina Tsimanouska, atleta bielorrusa:

"No volveré a Bielorrusia".

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Por su parte, el Comité Olímpico de Bielorrusia, actualmente dirigido por el hijo del dictador Alexander Lukashenko, señaló en un comunicado que los entrenadores decidieron retirar a Tsimanouskaya por consejo médico debido a su "estado emocional y psicológico".

Krystsina Tsimanouska, atleta bielorrusa:

"Creo que estoy a salvo".

Un oficial de policía del aeropuerto de Haneda en Tokio, señaló que estaban con una atleta olímpica de Bielorrusia en la Terminal 3, mientras que un fotógrafo de la agencia Reuters señaló que vio a la atleta junto a la policía japonesa.

Exclusive: Belarusian athlete Krystsina Tsimanouskaya said she was taken to the airport against her wishes to board a flight back home after she publicly complained about national coaches at the Tokyo #Olympics. @gabrielletf reports https://t.co/jICTnn3L4p pic.twitter.com/656Yc9nS93 — Reuters (@Reuters) August 1, 2021

Atleta bielorrusa denuncia negligencia de entrenadores

Krystsina Tsimanousk, la chica de 24 años, señaló que la habían retirado de la delegación "por el hecho de que hablé en Instagram sobre la negligencia de nuestros entrenadores".

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Una fuente de la Fundación de Solidaridad Deportiva de Bielorrusia, que apoya a los atletas encarcelados o marginados debido a sus opiniones políticas, señaló que Tsimanouskaya plenae pedir asilo en Austria o Alemania.

Queja de atleta olímpica a través de Instagram

A traves de su cuenta en Instagram, la Atleta bielorrusa Krystsina Tsimanouska, se quejó de que la habían inscrito en el relevo de 4 x 400 metros, después de que se descubriera que algunos miembros del equipo no podían competir en la "justa verniega", porque no se habían sometido a una cantidad suficiente de pruebas de dopaje.

It’s important to point out that Tsimanouskaya didn’t even criticise the regime. She merely complained (vid) that Belarus officials mixed up the paperwork and registered her for an event she never trained for (relay). Nonetheless regime media made her the enemy of the state nr 1 pic.twitter.com/r63xW0tzOI — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 1, 2021

En declaración a un periodista de la agencia Reuters

"El entrenador me añadió al relevo sin que yo lo supiera. Hablé de ello públicamente. El entrenador principal se acercó a mí y me dijo que había habido una orden de arriba para sacarme del equipo", Krystsina Tsimanouska.